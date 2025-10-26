Elecciones en Córdoba: ya votó más del 42% del padrón habilitado

El corte de las 15 marcó que el 41% del padrón electoral emitió su voto, mientras que en la provincia de Córdoba concurrió a las más del 42% del electorado habilitado.

Este domingo 26 de octubre, los argentinos concurren a las urnas para renovar representantes provinciales en el Congreso, en una elección clave para el gobierno de Javier Milei. El corte de las 15 marcó que el 41% del padrón electoral emitió su voto, mientras que en la provincia de Córdoba concurrió a las más del 42% del electorado habilitado. La participación en las legislativas de 2021 fue del 68%.

Desde las 8, los ciudadanos de la provincia mediterránea eligen a los nueve legisladores que representarán al distrito en la Cámara baja durante los cuatro años que durará su mandato. En esta provincia, que representa casi nueve por ciento del padrón nacional, hay 3.120.707 personas habilitadas para votar en las 9.253 mesas habilitadas en 1.499 escuelas. La ciudad capital aglutina 36% de los votantes.

Dieciocho listas (el número más alto del país) aparecen compitiendo en la Boleta Única de Papel (BUP): desde aspirantes con más de cuatro décadas de participación en el área pública, hasta personalidades que están en escena desde hace unos meses.

Los comicios se dan en un escenario que asoma dividido entre el presidente Milei, cuyo representante es Gonzalo Roca, y el peronismo, que en Córdoba está fragmentado entre distintas opciones, con la presencia fuerte del exgobernador Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de Natalia de la Sota, la representante de Defendamos Córdoba que buscará renovar su banca.

Elecciones 2025: la votación de dirigentes y candidatos cordobeses

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo y alentó la convocatoria a los ciudadanos para que vayan a emitir su sufragio en las elecciones 2025. "Que sepan que la desesperanza no va a ganar. Están todas las condiciones dadas para participar", expresó al salir del cuarto oscuro, ante la prensa.

Llaryora hizo un duro análisis de la situación económica del país y apuntó contra las consecuencias del modelo de Javier Milei: "Estamos atravesando un momento muy crítico, la mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para", apuntó de manera contundente. En esa línea, advirtió que "13 mil pymes cerraron y hay 250 mil personas sin trabajo".

El exmandatario nacional y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, votó este domingo y pidió a la ciudadanía que concurra “masivamente" a votar "sin miedo". Además, llevó un mensaje de serenidad ante el clima de incertidumbre electoral. "Hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar", afirmó.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, emitió su voto este domingo en Villa Dolores y agradeció "a todos los fiscales el trabajo que están haciendo cuidando el voto del presidente Milei y de todo el electorado para darle mayor transparencia a estos comicios”.

Roca subrayó la importancia de la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, a quienes llamó a involucrarse en la definición del rumbo del país. “Nos jugamos el futuro del país. Si sos joven, decidí tu futuro, porque si no otros lo decidirán por vos. Poné tu granito de arena y elegí tu propio futuro”, afirmó.

Por su parte, Natalia de la Sota manifestó su preocupación por el incumplimiento de la veda electoral por parte de algunos candidatos. “Escuché que los candidatos faltaron el respeto a la veda. Hay que cumplir las reglas”, advirtió. Asimismo, convocó a los cordobeses a participar en los comicios: “Estamos muy esperanzados y le pedimos a los cordobeses que vayan a votar”, sostuvo.

En tanto, el candidato a diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) llamó al resto de los ciudadanos a votar “porque Argentina atraviesa un momento muy difícil y necesita de la participación de todos”, al tiempo que dijo haber notado “mucha tristeza en el pueblo argentino”.

“Para mí, siempre es un hecho importante el de acompañar, venir a votar, expresar mi elección. A mí me parece que es muy importante convocar a la gente a que venga a votar, que se exprese, es muy importante el compromiso de todos”, afirmó Mestre.