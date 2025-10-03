Elecciones 2025: así es la boleta única en Córdoba

Cómo es la boleta única del papel que usará Córdoba

El domingo 26 de octubre Córdoba tendrá las elecciones legislativas y ya se conoció el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) que los cordobeses deberán utilizar para votar. ¿Cómo es y cómo funciona?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) compartió el modelo de BUP que utilizará la provincia de Córdoba para renovar diputados a nivel nacional. Este año, la boleta reunirá a los candidatos de todos los partidos políticos en un mismo papel.

El diseño presenta a los partidos ordenados en columnas, de manera vertical, y al cargo para elegir en filas (horizontalmente). Los principales candidatos de cada fuerza aparecerán en una foto a color y, por encima de la imagen, habrá un recuadro blanco que los electores deberán marcan para elegir su representante de preferencia.

Este año Córdoba renueva nueve bancas de Diputados, la boleta incluye 18 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas. El modelo que compartió la CNE es el siguiente:

Quiénes son los candidatos en Córdoba en estas elecciones 2025

Como se desprende del modelo, cada partido político tendrá en la boleta sus primeros cinco candidatos cordobeses para renovar la Cámara baja. Estos son:

Partido Libertario (200) : Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.



: Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo. Fuerza Patria (507) : Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.



: Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez. Alianza Ciudadanos (502) : Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.



: Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat. Unión Popular Federal (218) : Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.



: Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval. Alianza Encuentro por la República (505) : Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.



: Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo. Frente Federal de Acción Solidaria (216) : Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.



: Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo. Política Abierta para la Integridad Social - PAIS (231): Edgar Bruno, Patricia González, Rubén Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.



Edgar Bruno, Patricia González, Rubén Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo. Alianza Córdoba Te Quiero (503) : Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Erica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.



: Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Erica Tomatis y Gerardo Nieva Allue. Partido Demócrata (85): Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.



Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle. Acción para el Cambio - APEC (169): Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.



Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares. Defendamos Córdoba (501): Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.



Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi. Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (508): Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.



Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz. Alianza La Libertad Avanza (504): Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.



Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Unión Cívica Radical - UCR (3) : Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.



: Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular. Pro - Propuesta Republicana (64): Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.



Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco. Movimiento Avanzada Socialista (238): Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.



Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra. Partido FE (233): Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.



Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega. Alianza Provincias Unidas (506): Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.



Cómo votar con la Boleta Única de papel: las claves para que el voto sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera.

El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.

Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.

Al salir de la cabina deberá introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente.

Firmar el padrón y tomar su DNI antes de irse.

Hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido: