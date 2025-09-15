Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones 2025: así es el sistema

El domingo 26 de octubre por primera vez en la historia todo el país utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para votar en las elecciones nacionales legislativas. ¿Cómo funciona y cómo asegurarse de que el voto sea válido?

Los detalles sobre cómo funciona la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

La Boleta Única de Papel contiene dentro de una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. El diseño aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) presenta a las agrupaciones políticas en columnas (de manera vertical) y a los cargos en filas (en forma horizontal).

Entre los diferentes detalles de la BUP se destacan:

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre, apellido y fotografía en color.

Los candidatos a diputados nacionales también aparecerán identificados y habrá al menos los cinco primeros nombres de la nómina.

La boleta tiene un encabezado que debe incluir la fecha de la elección, identificación del distrito y circuito.

El dorso de la BUP debe contener un espacio destinado a la firma del/a Presidente de Mesa, la identificación del tipo y fecha de la elección.

Sobre la imagen de cada candidato o representantes de los partidos hay un casillero en blanco para marcar y que se pueda elegir a uno por cada una de las categorías.

El modelo de la Boleta Única de Papel depende de la cantidad de cargos que renueve cada provincia

El modelo final de cada boleta dependerá de la cantidad de representantes que deban votar los electores de cada provincia, según la cantidad de representación que poseen en el Congreso.

Cómo votar con la Boleta Única de papel: las claves para que sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y un bolígrafo. El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso. Al salir de la cabina del sufragio debe introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente. Se firma el padrón antes de irse.

Además, hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido, la primera que detrás la boleta única de papel lleve la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y, además, se debe marcar un solo recuadro por cada categoría.