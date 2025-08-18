Elecciones 2025: probá el simulador de la Boleta Única de Papel

El debut de la Boleta Única de Papel marca un antes y un después en la historia electoral argentina.

La política argentina vive un cambio estructural: el modelo de boletas partidarias cede el lugar a la Boleta Única de Papel (BUP). Es una transformación largamente discutida en el Congreso, respaldada por el Decreto 1049/2024, que obliga a imprimir boletas únicas a color y bajo estrictos estándares de seguridad.

Con este nuevo esquema, cada ciudadano tendrá frente a sí una sola planilla que incluye todas las candidaturas disponibles. El simulador, ya disponible en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral, invita a practicar el procedimiento antes de llegar al cuarto oscuro. Una herramienta clave, considerando que un error simple —como marcar dos casilleros por categoría— podría anular el voto.

¿Cómo funciona la Boleta Única de Papel?

La BUP organiza todas las fuerzas políticas en columnas con nombre, sigla, logotipo y número de lista, mientras que las filas representan las distintas categorías en disputa. A diferencia del viejo sistema, no habrá más listas sábana. El elector deberá elegir una sola opción por categoría.

El día de los comicios, el elector deberá identificarse con su Documento Nacional de Identidad en la mesa asignada. Allí, el presidente de mesa le entregará un ejemplar de la boleta y un bolígrafo. Luego, ingresará a la cabina de votación, donde marcará con una cruz los casilleros correspondientes a sus candidatos elegidos.

Una vez finalizado el proceso, doblará la boleta de acuerdo a las instrucciones impresas y la introducirá directamente en la urna. Si no marca nada, el voto se computa en blanco. Si se excede o se tacha fuera del recuadro, se considera nulo.

Probá el simulador de la Boleta Único de Papel

El recorrido virtual comienza con la selección del distrito. Luego, el sistema despliega la boleta modelo y advierte: “Marque sólo un recuadro por categoría”. Si el usuario intenta marcar dos opciones, aparece una alerta que explica por qué ese voto sería inválido.

Al finalizar, el simulador muestra un resumen de la elección y un mensaje de confirmación: “¡Felicitaciones! Marcaste tu voto en la BUP”. También enseña cómo doblar la hoja para proteger la confidencialidad y garantizar la validez del sufragio.

Dónde voto en las elecciones legislativas de octubre de 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya se puede consultar en su sitio web el padrón provisorio de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, en las cuales se renovarán las dos cámaras del Congreso. De este modo, los electores podrán consultar dónde y con qué número de orden votarán ese domingo.