Elecciones 2025: cómo funciona la Boleta Única de Papel, el nuevo sistema de votación

Por primera vez en todo el país, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel (BUP).

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar el Congreso Nacional, pero con una novedad que marcará un antes y un después: por primera vez será implementada en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

La BUP —ya utilizada en provincias como Córdoba y Santa Fe— llega al plano nacional como parte de una reforma al Código Electoral. El nuevo mecanismo reemplaza el sistema tradicional de boletas partidarias y busca agilizar el proceso, mejorar la transparencia y reducir irregularidades.

Qué es la Boleta Única de Papel y cómo se vota

A diferencia de las votaciones tradicionales, la BUP concentra todas las listas y categorías electorales en un solo documento. Al entrar a la cabina, el votante recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra. Deberá marcar con una tilde o cruz su preferencia en los casilleros blancos, ya sea para una lista completa o para candidatos de distintas fuerzas, según la categoría.

Una vez marcada, la boleta no se guarda en un sobre: el elector deberá doblarla de forma que no se vea el voto y mostrarla antes de introducirla en la urna. Cada mesa podrá contar con más de una cabina de votación, lo que busca evitar demoras y colas extensas.

La Boleta Única de Papel.

Paso a paso: cómo votar con la nueva BUP

Presentá tu DNI ante la autoridad de mesa.

Recibí la boleta firmada y el bolígrafo negro.

Marcá con una tilde o cruz tu elección.

Doblá la boleta hacia adentro.

Depositala en la urna.

Firmá el padrón y recuperá tu DNI.

El Decreto 915/2024 aclara que el voto será válido si se utiliza una boleta oficial y se marca una sola opción por categoría. Si no se elige ninguna, el voto se computa como en blanco. En cambio, será nulo si se marcan dos agrupaciones en la misma categoría o si hay roturas o inscripciones que dificulten la lectura.

Qué se vota en las elecciones legislativas 2025

En estos comicios se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado. Cada provincia elige la mitad de sus representantes en la Cámara Baja cada dos años, mientras que el Senado se renueva por tercios: tres senadores por distrito, dos para el partido más votado y uno para el segundo.

El sistema D’Hondt seguirá aplicándose para distribuir los escaños según la población de cada distrito. Así, mientras Buenos Aires elige 70 diputados, Tierra del Fuego apenas designa 5.