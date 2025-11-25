Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Las Vegas.

Argentina volvió a tener un piloto de Fórmula 1 después de más de veinte años con el debut de Franco Colapinto en el GP de Italia 2024, cuando Williams decidió desplazar a Logan Sargeant debido a la importante cantidad de accidentes que había protagonizado. A pesar de que la escudería británica ya tenía confirmada la llegada de Carlos Sainz al equipo, el pilarense pudo mostrarse y llamar la atención de Alpine para este 2025.

Si bien tuvo que esperar a la salida de Jack Doohan para su regreso a la máxima categoría, el piloto argentino finalmente volvió a las pistas en el GP de Ímola y, desde entonces, disputó todas las carreras del calendario. De hecho, la única excepción fue el GP de Gran Bretaña, donde una falla en el A525 no le permitió iniciar la carrera, pero no le impidió alcanzar una nueva marca este domingo en la F1.

Y es que tras su participación en el GP de Las Vegas, Colapinto se convirtió en el tercer argentino con más vueltas en la máxima categoría, con un total de 1333, superando las 1296 de José Froilán González, quien tuvo actuaciones entre 1950 y 1960. De esta manera, el pilarense se metió entre los grandes de la historia del automovilismo nacional, aunque por delante tiene a dos históricos como Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

El santafesino tiene el honor de ser el argentino con más vueltas en la F1, con un total de 6986 entre 1972 y 1982, años en los que cosechó 12 victorias, 45 podios y seis poles. Por su parte, el de Balcarce se quedó en 3022 vueltas, aunque con la salvedad de haber sido el primero en alcanzar los cinco campeonatos del mundo, marca que recién fue alcanzada y superada por Michael Schumacher, algo que posteriormente también haría Lewis Hamilton.

Con tan solo dos fechas restantes, una de ellas con sprint, a Colapinto le quedan 134 vueltas por delante para terminar la temporada. Por lo tanto, el argentino no podrá seguir escalando posiciones en el ranking histórico este año, pero con la confirmación de que correrá en todo el 2026, es posible que tenga la chance de superar a Fangio y ser el segundo con más vueltas.

Colapinto es el tercero con más vueltas en la F1.

