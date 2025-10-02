Elecciones 2025: así es la boleta única en la provincia de Buenos Aires.

El próximo domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales 2025 y ya se conoció el modelo de la Boleta Única de Papel con el que deberán votar los ciudadanos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es?

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: así es el modelo de la boleta única

La Cámara Nacional Electoral (CNE) compartió los modelos de BUP que utilizará cada provincia en los próximos comicios. Estas elecciones, las boletas reunirán en un solo papel a todos los candidatos de las diferentes fuerzas políticas que disputan un lugar en el Congreso.

El diseño es simple. Los partidos figurarán en columnas (de manera vertical) y los cargos a elegir en filas (horizontales) para facilitar la visualización. Sobre la lista de candidatos se dispone una casilla en blanco para que el elector marque o tilde el que decida votar.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, dónde se disputarán 35 bancas, la boleta única de papel incluye 15 fuerzas políticas de la siguiente manera:

Así es la boleta única para votar diputados en la provincia de Buenos Aires.

Uno por uno, cómo aparecerán los candidatos a diputados bonaerenses en la BUP

La boleta contará con una fotografía a color de los principales candidatos. El caso específico de las opciones de diputados nacionales, la boleta tendrá como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros postulantes de cada fuerza.

Alianza La Libertad Avanza (503) : José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego César Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Miguel Pareja.



: José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego César Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Miguel Pareja. Partido Nuevo Buenos Aires (221) : Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordóñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramón Garcés.



: Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordóñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramón Garcés. Liber.Ar (318): María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.



María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma. Frente de Izquierda -Unidad- (506) : Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.



: Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart. Frente Patriota Federal (95): Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.



Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko. Unión Liberal (153) : Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raúl Mansilla.



: Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raúl Mansilla. Alianza Fuerza Patria (507): Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.



Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo. Coalición Cívica A.R.I. (47): Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.



Elecciones 2025: así es la boleta única en la provincia de Buenos Aires.

Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (305): Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.



Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo. Propuesta Federal para el Cambio (299): Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.



Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños. Alianza Provincias Unidas (508) : Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.



: Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti. Alianza Potencia (504): María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.



María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña. Alianza Union Federal (501): Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.



Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire. Alianza Nuevos Aires (502) : Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.



: Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz. Movimiento Avanzada Socialista (276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

Cómo votar con la Boleta Única de papel: las claves para que sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera.

El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.

Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.

Al salir de la cabina deberá introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente.

Firmar el padrón y tomar su DNI antes de irse.

Elecciones 2025: así es la boleta única en la provincia de Buenos Aires.

Hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido: