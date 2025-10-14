Dos encuestas midieron el impacto electoral del escándalo de Espert.

Una nueva encuesta de las consultoras D'alessio Irol y Berensztein preocupa al Gobierno nacional de cara a las elecciones: un alto porcentaje de votantes de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje de 2023 ahora cambiará el sentido de su voto por el escándalo de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura en medio de las acusaciones por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Para el sondeo, las consultoras hablaron con 1.500 personas divididas en dos grupos: 1.000 respondieron las preguntas entre el 25 y el 28 de septiembre y 500 lo hicieron el 6 de octubre. Todos los encuestados tienen más de 18 años.

Sobre el final de la encuesta, la pregunta fue: "¿Cambió su voto con el incidente de Espert?". Allí, el 14% aseguró que cambió su voto "en contra de La Libertad Avanza"; el 78% no modificó su intención de sufragio y, llamativamente, el 7% lo cambió "a favor de La Libertad Avanza". Lo curioso se vio en otro apartado de la misma pregunta: entre votantes de Javier Milei en el balotaje de 2023, el 19% cambió su intención de voto por el escándalo de José Luis Espert.

Otra encuesta le dio la peor noticia a Milei por Espert

El otro sondeo que midió el impacto electoral del escándalo por el vínculo de Espert con Fred Machado fue el de Managemente & Fit, que también les preguntó a los encuestados si cambiarían su voto por el hecho.

En este caso, la consultora habló con 1.000 personas mayores de 16 años y menores de 75 años entre el 3 y el 5 de octubre. El margen de error informado fue del +/-3,1% y el nivel de confianza, del 95%.

A esa pregunta, el 3,6% contestó que iba a votar por La Libertad Avanza y ahora votará por un candidato opositor y el 2,6% aseguró que, aunque iba a votar por LLA, ahora no va a votar. Entonces, un 6,2% de los encuestados cambió su voto por el escándalo de Espert. Además, el 34,3% respondió que seguirá votando a La Libertad Avanza y el 54,6% que iba a votar por otro espacio desde antes del escándalo.