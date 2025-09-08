Cuándo son las próximas elecciones 2025 en Argentina: qué se vota

Los argentinos deberán ir a las urnas el domingo 26 de octubre en el que se realizarán las elecciones legislativas nacionales y, además, cuatro provincias tendrán sus comicios locales. ¿Qué se vota en Argentina?

Elecciones 2025 en Argentina: qué se vota el 26 de octubre

El último domingo de octubre los ciudadanos de todo el país deberán ir a votar para renovar el Congreso nacional: se elegirán 127 representantes para renovar bancas en la Cámara de Diputados y otros 24 legisladores para el Senado.

Además, ese mismo día, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero que no desdoblaron elecciones deberán votar sus autoridades y legisladores locales. Así, además de votar senadores y diputados nacionales, cada provincia deberá elegir:

Catamarca : vota 21 diputados y ocho senadores provinciales. A nivel nacional, se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados.

: vota A nivel nacional, se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza: eligen 24 diputados y 19 senadores provinciales. Mientras que renuevan cinco bancan en la Cámara de Diputados nacional.

eligen Mientras que renuevan cinco bancan en la Cámara de Diputados nacional. La Rioja : renuevan 18 bancas en la Legislatura provincial . A nivel nacional deberán elegir dos representantes para la Cámara de Diputados.

: renuevan . A nivel nacional deberán elegir dos representantes para la Cámara de Diputados. Santiago del Estero: la provincia elige este año gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, concejales municipales y algunas intendencias. A nivel nacional, renueva tres bancas en el Senado y otras tres en Diputados.

Elecciones 2025: cómo es el cronograma electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió el cronograma con todas las fechas claves hasta el domingo 26 de octubre de este 2025:

16 de septiembre : impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.

: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa. 21 de septiembre : inicio de campaña electoral en medios de comunicación.

: inicio de campaña electoral en medios de comunicación. 1° de octubre: difusión de lugares de votación, mesas y número de orden.

difusión de lugares de votación, mesas y número de orden. 24 de octubre: fin de la campaña electoral e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana, dos días antes de la elección.

fin de la campaña electoral e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana, dos días antes de la elección. 26 de octubre: elecciones generales, primeros resultados después de las 21 hs.

elecciones generales, primeros resultados después de las 21 hs. 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.

inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección. 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

fin del plazo para justificar la no emisión del voto. 1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

Documentos válidos para votar

Para votar se debe presentar uno de los siguientes documentos: