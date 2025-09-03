Qué se vota el domingo 26 de octubre en las elecciones 2025 de Argentina: quiénes pueden hacerlo

El 26 de octubre se pone en juego el futuro legislativo de la Argentina.

El domingo 26 de octubre, millones de argentinos acudirán a las urnas en las elecciones legislativas nacionales. El resultado definirá el futuro inmediato del Congreso: se elegirán 127 diputados y 24 senadores, en un contexto de polarización y fuerte tensión política. Provincias clave como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza jugarán un rol central en el reparto de bancas.

Pero hay más: por primera vez en la historia se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. La medida, respaldada por la Ley N.º 27.781, busca simplificar el proceso y evitar las maniobras clásicas de robo o faltante de boletas, una práctica denunciada por distintos partidos en cada elección.

Elecciones 2025: qué cargos se eligen y dónde

Diputados nacionales: se renuevan 127 bancas , con representantes en todas las provincias. La cantidad por distrito depende de la población y se alterna en mitades en cada ciclo electoral.

se renuevan , con representantes en todas las provincias. La cantidad por distrito depende de la población y se alterna en mitades en cada ciclo electoral. Senadores nacionales: se renuevan 24 bancas en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.

se renuevan en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires. Elecciones provinciales y locales: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán desdoblarán en simultáneo, votando autoridades locales junto con las nacionales.

Elecciones 2025.

Quiénes pueden votar en octubre

El padrón habilita a votar a todos los argentinos nativos desde los 16 años y a los naturalizados desde los 18. El voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio:

Universal: lo ejercen todas las personas habilitadas, sin distinción de sexo, religión o condición social.

lo ejercen todas las personas habilitadas, sin distinción de sexo, religión o condición social. Igualdad: todos los votos tienen el mismo valor.

todos los votos tienen el mismo valor. Secreto: nadie está obligado a revelar su elección.

nadie está obligado a revelar su elección. Obligatorio: quienes figuren en el padrón deben sufragar o justificar su ausencia.

Los jóvenes de 16 y 17 años vuelven a jugar un papel clave por la Ley de Voto Joven (26.774), que ya amplió la base electoral en 2013 con más de un millón de nuevos votantes.

No podrán votar en estas elecciones los extranjeros residentes, los condenados por delitos dolosos mientras dure su condena y otros grupos excluidos por la Ley Electoral.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2025

La ausencia injustificada acarrea sanciones económicas y la inclusión en el Registro de Infractores, lo que puede generar problemas para realizar trámites (como sacar pasaporte) y la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante tres años, según lo establece el artículo 125 del Código Electoral.

La Cámara Nacional Electoral aclara que, aunque alguien no haya votado en elecciones provinciales, está habilitado para hacerlo en las nacionales de octubre.

Documentos válidos y consulta de padrón

Para votar se debe presentar uno de los siguientes documentos: