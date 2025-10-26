Este domingo 26 de octubre, los argentinos concurren a las urnas para renovar representantes provinciales en el Congreso, en una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei. Mientras que al mediodía ya votó el 23% del padrón electoral en todo el país, en la provincia de Santa Fe más del 28% del padrón emitió su sufragio. Así lo confirmó Magdalena Gutiérrez, secretaria de la Cámara Nacional Electoral provincial.

Desde las 8, los ciudadanos santafesinos votan para elegir a los nuevos legisladores en la Cámara baja: el tercer distrito más grande del país renueva 9 de sus 19 bancas. Hay 2.815.453 ciudadanos habilitados, que eligirán entre 16 listas. Se elige con la Boleta Única de Papel (BUP), debutante a nivel nacional aunque conocida en el plano provincial. No se eligen senadores en el distrito.

Los comicios se dan en un escenario que presume ser de tercios: los principales candidatos son la concejala rosarina Caren Tepp (Fuerza Patria), la vicegobernadora Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y el joven Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza).

Votación de dirigentes y candidatos santafesinos: Pullaro, Scaglia, Tepp y Pellegrini

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó esta mañana en la Escuela Nº 504 “Domingo F. Sarmiento” de Hughes y destacó que la jornada “marca un día importante para la República Argentina”.

Después de una intensa campaña, Pullaro emitió su sufragio y destacó la importancia de estas elecciones legislativas como un momento clave para reafirmar la voluntad popular. “Ya los diferentes espacios políticos mostramos todo lo que teníamos para mostrar. Ahora es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país”, afirmó.

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se acercó a media mañana para votar en la Escuela Primaria N° 6034 José Pedroni de la ciudad de Gálvez, de donde es oriunda.

Allí señaló que los comicios de este domingo servirán para que la administración libertaria analice hacia donde debe ir el país. “El voto va a permitir al gobierno reflexionar sobre el rumbo", sostuvo. A su vez, destacó que "Santa Fe va a mostrar hoy una fuerza del interior que va a ser muy importante”.

La candidata por Fuerza Patria, Caren Tepp, votó en la escuela N°1185 San Ramón de la ciudad de Rosario y sostuvo que “se abre una etapa de renovación y construcción colectiva y propuesta alternativa para los próximos años”.

Tepp además consideró que los resultados acompañarán a Fuerza Patria. “Estamos confiados por el trabajo que realizamos y el apoyo de la gente”, dijo y agregó: “La gente entendió que somos la única alternativa a esto que estamos viviendo”.

En tanto, su compañero de lista, Agustín Rossi, emitió su sufragio en Rosario y remarcó la importancia de estos comicios legislativos: "Javier Milei ganó la elección del 2023. Hoy es otra. Se juzga el rumbo del Gobierno. Si el pueblo argentino decide otra cosa, el presidente deberá hacer las modificaciones necesarias para interpretar ese mandato”.

“Con mucha expectativa por esta jornada”, fueron las primeras palabras de Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, al llegar al establecimiento donde emitió su voto. Estuvo acompañado por la diputada nacional Romina Diez y ambos compartieron un mensaje centrado en la participación ciudadana. “Es una elección histórica, muy importante. Hoy se define si termina de cambiar el rumbo del país”, sostuvo Pellegrini.

Por su parte, Diez destacó la importancia de la participación electoral y la necesidad de fortalecer la democracia. “Como dijo nuestro candidato, los cambios se hacen en las urnas, gracias a la democracia. Esperamos que todos los santafesinos y argentinos se acerquen a manifestar su voluntad”, afirmó.