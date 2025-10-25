Una fallecida, una herida y 200 llamados: lo que dejó la lluvia en Rosario

Las fuertes lluvias y tormentas registradas en varias provincias tuvieron también sus consecuencias en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde el agua comenzó a caer el viernes y se extendió a la madrugada del sábado. Hubo ráfagas de viento de hasta 74 km/h, casi 200 llamados por caída de árboles, postes de luz y calles anegadas y una víctima fatal por el derrumbe del techo de una vivienda.

Protección Civil de Rosario emitió un informe este sábado en el que registró 186 intervenciones en las últimas horas a raíz del fuerte viento que afectó a la ciudad este sábado por la mañana, con ráfagas de entre 55 y 74 km/h. En las últimas 36 horas, Rosario acumuló 77 milímetros de agua de lluvia.

Del total de reportes recibidos a la línea 103, 99 correspondieron al arbolado público, 58 a cables o columnas en riesgo, 28 a anegamientos transitorios y uno a un derrumbe o hundimiento.

Según el relevamiento, 28 árboles cayeron completamente y 41 perdieron ramas, con mayor impacto en las zonas centro y sur de la ciudad. Los reclamos por cables y columnas dañadas se concentraron en los distritos sudoeste, sur y oeste: 21 por cables cortados o colgando, 16 por columnas a punto de caer, 12 por elementos electrificados y 7 por columnas caídas.

En tanto, 28 calles sufrieron anegamientos, con un 35,7% de cortes totales y el resto con media calzada o veredas afectadas. Desde el inicio del alerta, cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad para resolver las emergencias y restablecer la normal circulación.

La víctima fatal que dejó la tormenta

El viernes por la madrugada se derrumbó el techo de una vivienda en el barrio Belgrano, en el oeste de Rosario, debido a la acumulación de agua y al fuerte viento. Los bomberos llegaron alrededor de las 6 de la mañana pero encontraron a la mujer dueña de casa ya fallecida.

“Cuando llegó la dotación estaba la mujer debajo de los escombros”, explicó a la prensa el subdirector de Bomberos Zapadores, Ismael Lomenzo. La víctima, que se encontraba durmiendo en su casa de Riobamba al 6200, fue identificada como Eva Victoria Ponce, de 74 años.

Una mujer herida en la calle

Por otro lado, también se registró el caso de una mujer que resultó herida por el desprendimiento de mampostería del sexto piso de un edificio. Las lluvias y el viento hicieron que los escombros caigan sobre una mujer de 41 años, quien resultó con lesiones y tuvo que ser atendida por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Según el medio local El Ciudadano, el caso sucedió en calle San Luis al 1500, en el centro rosarino.