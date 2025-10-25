Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 25 de octubre de 2025

Se viene un sábado pasado por agua en gran parte de la provincia de Santa Fe.

Con la veda electoral ya en marcha y a horas de los comicios nacionales, el clima también impone su propio condimento: la lluvia será protagonista este sábado 25 de octubre en buena parte del territorio santafesino. Tanto en Santa Fe capital en Rosario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas durante la mañana y la tarde, con mejorías recién hacia la noche.

El frente de inestabilidad llega en un fin de semana clave, cuando miles de personas se preparan para ir a las urnas. El domingo 26, día de las elecciones, el tiempo se presentará más estable, con cielo algo nublado y temperaturas templadas, ideales para una jornada cívica sin paraguas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el SMN anticipa en su pronóstico una mayor intensidad de lluvias durante la mañana. Además, detalla que habrá tormentas fuertes y chaparrones intermitentes con una probabilidad de precipitación de entre 70% y 100%. Las condiciones mejorarán gradualmente hacia la noche del sábado, cuando las nubes comiencen a disiparse. La temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 24°, con vientos moderados del norte que luego cambiarán al sur.

Pronóstico de Santa Fe.

El domingo electoral se presenta sin lluvias, con cielo parcialmente soleado y una máxima de 24°. Las buenas condiciones se mantendrán el lunes, aunque con un leve descenso térmico (mínima de 13°, máxima de 18°).

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En Rosario, el sábado amanecerá con tormentas y chaparrones que se extenderán durante buena parte del día. Según el pronóstico, las probabilidades de lluvia oscilan entre el 40% y el 70%, con vientos del sector norte que luego rotarán al sur.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínima de 17° y máxima de 22°, pero se espera un leve descenso hacia la noche, cuando el cielo empezará a despejarse.

Pronóstico de Rosario.

El domingo 26, el clima dará una tregua: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una máxima de 24°, ideal para quienes salgan a votar sin preocuparse por el agua. El lunes volverá el fresco, con temperaturas entre 12° y 17°.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima de este fin de semana?

El alivio llegará a tiempo: tanto Santa Fe como Rosario disfrutarán de un domingo sin precipitaciones ni tormentas, un dato que trae tranquilidad de cara a la jornada electoral. El contraste entre un sábado inestable y un domingo templado marca un clásico de la primavera santafesina: la tormenta de víspera que se disipa justo antes del día clave.