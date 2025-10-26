El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó este domingo por la mañana en la Escuela Nº 504 “Domingo F. Sarmiento” de Hughes, su localidad natal. Acompañado por referentes de Provincias Unidas, el mandatario provincial destacó que la jornada “marca un día importante para la República Argentina” y expresó su expectativa de una alta participación ciudadana.

Después de una intensa campaña, Pullaro emitió su sufragio y destacó la importancia de estas elecciones legislativas como un momento clave para reafirmar la voluntad popular. “Ya los diferentes espacios políticos mostramos todo lo que teníamos para mostrar. Ahora es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país”, afirmó.

El mandatario radical sostuvo que el resultado de esta jornada abrirá un nuevo escenario institucional, ya que "se empieza a discutir una nueva Argentina" donde "nadie va a tener mayoría legislativa como para imponer políticas públicas". La provincia renueva este año 9 de sus 19 bancas en la Cámara de Diputados, pero este año no se eligirán senadores.

Pullaro se mostró confiado en una alta concurrencia a las urnas: “Creo que va a votar mucha gente, porque es una elección importante. En Santa Fe lo vimos en las elecciones generales, especialmente en las ciudades donde se elegían intendentes, donde la participación llegó al 80%. En esta elección, donde se ha debatido mucho sobre el rumbo que tiene que tomar la República Argentina, también habrá más participación que en las dos anteriores”, apuntó el gobernador. En territorio santafesino hay 2.846.454 electores habilitados para votar en 8.423 mesas distribuidas en toda la provincia.

Si bien en los inicios de gestión mostró su férreo apoyo al gobierno de Javier Milei, fue uno de los impulsores del nuevo sello federal que se creó hace pocos meses como consecuencia de la falta de respuestas del Presidente. Al referirse a la propuesta de su espacio, Pullaro subrayó que “Provincias Unidas se construyó con mucho esfuerzo desde el interior productivo, para ofrecer una mirada distinta de la Argentina y de los valores que queremos representar”.

En esa línea, destacó la figura de la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional del espacio: “Gisela fue muy clara durante toda la campaña en contar las ideas que va a impulsar en el Congreso. Fue una propuesta con contenido, con debate, que buscó dejar en claro dónde uno está parado y qué modelo de país defiende”.

Pullaro también valoró el tono de la campaña legislativa, que, según señaló, fue “más intensa, con debate de ideas, más allá de los eslóganes”. “Ojalá podamos volver a discutir en profundidad las políticas públicas que vamos a llevar adelante. Hoy la gente habla; después los políticos hablamos los dos años siguientes, pero hoy es la sociedad la que tiene la palabra”, reflexionó.

