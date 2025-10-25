Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única de Papel si votás en Santa Fe

Este domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales y por primera vez, en todo el territorio, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). La modalidad -nueva para muchos electores- genera dudas sobre cómo se vota y qué se puede hacer y que no con la nueva boleta, dado que cada provincia tiene una boleta distinta.

En Santa Fe, por ejemplo, se votan sólo diputados nacionales; por esa razón, será distinta la forma de votar en comparación a otras provincias como Tierra del Fuego, que eligen diputados y senadores.

Elecciones con la Boleta Única de Papel: ¿cómo se vota en Santa Fe?

En estos comicios, las boletas reunirán en un solo papel a todos los candidatos de las diferentes fuerzas políticas que disputan un lugar en ambas cámaras del Congreso. El diseño es simple: los partidos figurarán en columnas (de manera vertical) y los cargos a elegir en filas (horizontales). En la parte izquierda se podrá ver un cartel que dice "Diputados Nacionales", lo cual ratifica qué es lo que se elige en la provincia.

Sobre la lista de candidatos se dispone una casilla en blanco para que el elector marque o tilde el que decida votar.

Qué se puede hacer y que no con la Boleta Única de Papel

De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral, el votante podrá elegir al representante "mediante la realización de cualquier tipo de marca" dentro del casillero en blanco habilitado para votar. Es decir, que el elector podrá votar con una cruz, tilde o cualquier marca similar dentro del casillero.

Lo que no se puede hacer es marcar dos veces la boleta, es decir poner el voto en dos listas distintas. En ese caso, el voto será nulo y no contará para ninguna lista, ni siquiera para alguna de las dos que fueran marcadas. Tampoco se puede escribir ningún mensaje ofensivo, positivo ni de ninguna índole sobre la boleta. En el conteo final, podría calificarse como voto nulo.

Si bien los electores pueden votar con una cruz, tilde o cualquier marca parecida, los asesores políticos recomiendan que sea con una cruz, dado que es una marca inconfundible y que no puede ser intervenida de ninguna manera para su falsificación.

El paso a paso para votar con Boleta Única