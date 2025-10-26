Los comicios cierran a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato ganador en estas elecciones legislativas 2025 en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, el tercer distrito con mayor cantidad de electores, solo superado por Buenos Aires y Córdoba. A diferencia de otros distritos, los santafesinos votaron únicamente para la categoría de diputados nacionales, donde compitieron 16 listas. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Qué se elige hoy en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe, uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes, elegirá nueve representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas. Rosario, en ese punto, se convierte en uno de los distritos más importantes que pueden inclinar la balanza en estas elecciones.

Cuándo se conocen los resultados

Según está estipulado por ley, a partir de ahora y hasta las 21 está prohibido difundir datos de boca de urna y encuestas. La Dirección Nacional Electoral (DINE) dará los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio a partir de las 21 de este domingo. Se espera un recuento rápido, aunque la tendencia definitiva dependerá de la diferencia entre los principales candidatos.

Quiénes son los candidatos en Santa Fe

La competencia por las nueve bancas nacionales se presenta con una amplia oferta electoral:

Fuerza Patria presenta como principal candidata a Caren Tepp , junto a Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Martínez, María Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.

presenta como principal candidata a , junto a Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Martínez, María Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa. Provincias Unidas postula a Gisela Scaglia en primer lugar, junto con Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

postula a en primer lugar, junto con Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito. La Libertad Avanza tiene a Agustín Pellegrini al frente de la lista, acompañado por Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

tiene a al frente de la lista, acompañado por Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta. Compromiso Federal posiciona a Gabriel Chumpitaz en el tope de la nómina, acompañado por María Latosinski, Federico Cutruneo, Claudia Giménez, Daniel Hansen, Micaela Ortíz, Jorge Maya, Carina Rambaudi y Leandro Fontanetto.

posiciona a en el tope de la nómina, acompañado por María Latosinski, Federico Cutruneo, Claudia Giménez, Daniel Hansen, Micaela Ortíz, Jorge Maya, Carina Rambaudi y Leandro Fontanetto. Frente Amplio por la Soberanía ubica a Carlos Del Frade como primero en la lista, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni, Vanesa Oddi, Pablo Bosch, Mercedes Meier, Rubén Sala, Mariana Meza y Camilo Di Croche.

ubica a como primero en la lista, seguido por Gabriela Sosa, Luciano Vigoni, Vanesa Oddi, Pablo Bosch, Mercedes Meier, Rubén Sala, Mariana Meza y Camilo Di Croche. Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad destaca a Franco Casasola como primer candidato y completa la nómina con Carla Deiana, Adolfo Columbich, María Fernanda Gutiérrez, Nicolás Rapanelli, Selena Grimalt, Alejandro Parlante, Verónica Bravo y Facundo Fernández.

La boleta se completa con otras listas: Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa al frente); Defendamos Santa Fe (José Lattuca); Nuevas Ideas (Ezequiel Torres): Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco); Igualdad y Participación (Agustina Donnet); Partido Fe (Pamela Perino); Política Obrera (Marilin Gómez); Movimiento al Socialismo (César Rojas) y la Coalición Cívica, que lleva como primer candidato a Eugenio Malaponte.