En medio de la ola de inseguridad que azota a toda la provincia de Santa Fe, un joven de 30 años murió durante la madrugada de este domingo en la costa central de Rosario. El hombre cayó por la barranca del río tras un intento de robo a la altura de la calle Moreno. La Policía detuvo a uno de los sospechosos y otro permanece prófugo.

Según los primeros reportes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando Lucas Martín Cicarelli se encontraba junto a su novia, de 18 años, en el parque a la vera del río Paraná. Ambos estaban tomando una bebida tras la baranda de seguridad de la barranca, según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En diálogo con medios locales, la pareja de la víctima relató que dos hombres se les acercaron y uno de ellos sacó un arma de fuego exigiéndoles sus pertenencias. La chica logró escapar corriendo, mientras que el joven comenzó a forcejear con el criminal. En medio de la disputa, Cicarelli cayó por la barranca, de varios metros de altura, hasta la orilla del río.

Cuando la Brigada Motorizada arribó al lugar minutos después, inició un rastrillaje en busca de los agresores. A unos 100 metros del sitio, los agentes encontraron a un hombre escondido detrás de unos árboles, abrazado a una mochila que pertenecería a la víctima. De acuerdo a lo detallado por Rosario3, el sospechoso fue identificado como Luis Rodrigo F., de 38 años, quien quedó detenido. El segundo implicado logró escapar y permanecía prófugo este domingo a la mañana.

Minutos más tarde, personal policial halló el cuerpo sin vida del joven a unos 20 metros del punto de la caída. La fiscal del Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, Agustina Eiris ordenó la intervención del gabinete completo de la PDI, relevamiento de cámaras en la zona y la realización de la autopsia al cadáver.

Homicidio en Santa Fe: asesinaron a balazos a un joven en el ingreso al paraje La Boca de Alto Verde

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en la calle durante la noche del domingo en el ingreso al barrio La Boca, en el distrito costero de Alto Verde, en Santa Fe. La víctima fue identificada como Ignacio Demian Espíndola.

El hecho se registró alrededor de las 23, cuando personal policial fue comisionado por el 911 al puente de acceso a la zona conocida como La Boca. Al arribar, los agentes constataron la presencia de un hombre tendido en la calle, sin signos vitales y con lesiones compatibles con heridas de arma de fuego en la zona del cráneo.

De acuerdo a la información policial, familiares del joven llegaron al lugar en un vehículo minutos después y, pese a las indicaciones del personal, retiraron el cuerpo y lo trasladaron por sus propios medios al dispensario Demetrio Gómez de Alto Verde. Allí, personal de salud confirmó el fallecimiento y constató múltiples heridas de arma de fuego.

El fiscal de Homicidios en turno, Estanislao Giavedoni, fue informado de la situación y dispuso la intervención del área pericial de la Policía de Investigaciones. En la escena trabajó personal especializado en planimetría, huellas, rastros, fotografía y balística.

A su vez, se tomó testimonio de la madre de la víctima y a un joven que manifestó haber estado junto a Espíndola al momento del ataque. El testigo indicó que dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron por el puente, comenzaron a perseguir a la víctima y le dispararon, para luego huir del lugar. Hasta el momento, no se registraron aprehensiones ni secuestros relacionados con el hecho. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la fiscalía de Homicidios.