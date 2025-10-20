Elecciones 2025: qué se vota este domingo 26 de octubre en Argentina

El próximo domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales 2025 y los argentinos de todo el país deberán acudir a las urnas para renovar parte del Congreso de la Nación. ¿Qué se vota?

Este domingo se celebran las elecciones 2025 en toda la Argentina y los ciudadanos deberán elegir a 24 senadores nacionales y 127 diputados para renovar parte del Congreso, aunque dependerá de cada provincia la cantidad de representantes elegidos.

Eligen tres senadores las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Votan diputados en Buenos Aires (35 bancas), Ciudad de Buenos Aires (13), Córdoba (nueve), Santa Fe (nueve), Mendoza (cinco), Tucumán (cuatro), Chaco (cuatro) y Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (tres o menos bancas).

Además de los comicios nacionales, algunos distritos tendrán sus comicios locales, ya que decidieron no desdoblarlos. Así, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrá elecciones provinciales para renovar autoridades y legisladores locales el mismo domingo.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel este domingo

Este año en todo el país las elecciones se realizarán con la Boleta Única de Papel (BUP), se trata de una papeleta que cuenta con los cantitos de todas las fuerzas políticas en un mismo lugar. Lo cierto es que votar con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector/a debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera. (si tiene que votar a nivel provincial le dará dos boletas)

El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.

Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.

Al salir de la cabina deberá introducir su voto en la urna, como se hace habitualmente.

Firmar el padrón y tomar su comprobante de voto y su DNI antes de irse.

Para que el voto sea considerado válido se debe prestar atención a:

Detrás la boleta única de papel debe llevar la firma del presidente de mesa, es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación. Se debe marcar un solo recuadro por cada categoría:

- Si no se marca nada, el voto será en blanco.

- Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría, el voto será nulo.

- Si se rompe la boleta o se escribe fuera del casillero, también será inválido.

Dónde voto: consultá el padrón para estas elecciones 2025

Una gran recomendación es revisar el padrón antes de ir a votar y guardar la información de tu número de orden y mesa para no demorar tanto tiempo el día de los comicios. Para conocer el centro de votación asignado se debe: