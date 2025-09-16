Dónde voto en elecciones 2025: este es el padrón definitivo para octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó, este martes 16 de septiembre, el acceso al padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. Los ciudadanos ya pueden verificar sus datos y conocer el lugar donde deberán emitir su voto.

El padrón electoral: cómo consultar dónde voto

Según el cronograma electoral oficial, el padrón definitivo se publica 40 días antes de la elección general. Este año, la fecha clave es este 16 de septiembre, cuando la CNE:

Habilitó la herramienta de consulta online desde las 00 horas.



Inició la impresión de los padrones definitivos.



Comenzó la designación de autoridades de mesa.



Los electores tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar correcciones por errores u omisiones en el padrón.

Mirá dónde votás este 26 de octubre: el padrón definitivo

Cómo consultar dónde voto en las elecciones 2025

Para saber tu número de orden, mesa y centro de votación, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio oficial: www.padron.gob.ar.

Introducí tu número de DNI.

Seleccioná tu género (masculino, femenino o sin especificar).

Elegí tu distrito electoral.

Completá el captcha de seguridad.



Tip: Guardá o imprimí la información para tenerla a mano el día de la votación.

Documentos válidos para votar en las elecciones nacionales

De acuerdo con el Código Nacional Electoral (Artículo 167), los documentos habilitados para votar son:

Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386)



Libreta Cívica (Ley 13.010)



Documento Nacional de Identidad (DNI), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671)



Importante: El documento debe ser el mismo que figura en el padrón. No se permite votar con documentos anteriores al registrado.

Quiénes pueden votar el 26 de octubre

Según el Título I del Cuerpo Electoral:

Argentinos nativos y por opción: desde los 16 años.



Argentinos naturalizados: desde los 18 años.



No deben tener inhabilitaciones legales vigentes.



Esto incluye a millones de ciudadanos en todo el país que ejercerán su derecho cívico en una jornada clave para la democracia argentina.

Qué se vota el 26 de octubre

Los argentinos empadronados votarán el próximo 26 de octubre para cubrir 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños de la Cámara de Diputados que se renovarán ese año. Asimismo, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero llevarán a cabo elecciones a nivel local simultáneamente que las nacionales.