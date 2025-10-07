Elecciones 2025: Formosa avanza en la capacitación del uso de la Boleta Única de Papel en todo el territorio

En el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el Gobierno de Formosa lleva adelante una serie de capacitaciones en diversos puntos de la provincia para informar a la ciudadanía sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). A través de encuentros con referentes locales y equipos técnicos, se brindaron herramientas para comprender el nuevo sistema de votación, conocer los derechos de los electores y seguir correctamente los pasos para emitir el sufragio.

Desde el mes de agosto, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó una serie de capacitaciones sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en distintas localidades de la provincia. Entre ellas se destacan Clorinda, Lote 47 y Ayo La Bomba (comunidades originarias de Las Lomitas), Ingeniero Juárez, Laguna Yema y, recientemente, Misión Laishí, ubicada a 70 km al sur de la ciudad de Formosa, sobre la Ruta Provincial N° 1.

Estos espacios de capacitación son parte de una estrategia del Gobierno provincial para garantizar que todos los formoseños estén informados y preparados para utilizar la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones. En los encuentros, se desarrollan distintas actividades orientadas a brindar información clara y accesible sobre la nueva modalidad.

Durante las capacitaciones, se abordan aspectos clave del proceso electoral, se explican los derechos de los votantes y se detalla el paso a paso para emitir el sufragio de manera correcta. Además, se promueve el diálogo con la comunidad para despejar dudas y garantizar una participación informada en las próximas elecciones.

Basterra instó a frenar a Milei en las urnas el 26 de octubre

El diputado nacional de Unión por la Patria, Luis Basterra, contrastó los modelos de gestión de la provincia con los del Gobierno nacional. En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el legislador señaló que, mientras el presidente Javier Milei impulsa una política de “cero inversión en obra pública”, la provincia continúa demostrando que es posible administrar el Estado con equilibrio fiscal sin abandonar la ejecución de obras clave para el desarrollo integral del territorio.

En esta línea, Basterra criticó con firmeza el rumbo económico adoptado por el Ejecutivo nacional, al que acusó de encubrir con un falso discurso de austeridad su verdadera política: “Sigue generando deuda externa, mientras no hay recursos para los jubilados ni para las personas con discapacidad. Es una política basada en la insensibilidad”.