Los comicios cerraron a las 18 de este domingo 26 de octubre en todo el país y hay fuerte expectativa para conocer quiénes fueron los diputados elegidos por el electorado de la ciudad de Santa Fe. Estuvieron habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos en toda la provincia, cifra que representa el 7,9% del padrón nacional. El territorio santafesino es el tercer distrito con más electores. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Qué se elige hoy en Santa Fe

En estas elecciones legislativas, se renovarán nueve bancas de diputados nacionales correspondientes al distrito santafesino. A diferencia de otras provincias, no se elegirán senadores este año. En estos comicios, se cambió el sistema de votación: se incorporó la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido. Este sistema electoral ya se viene implementando en Santa Fe, para comicios provinciales.

Quiénes son los candidatos en la ciudad de Santa Fe

En Santa Fe, la boleta incluye 16 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas: