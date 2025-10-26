Los comicios cerraron a las 18 de este domingo 26 de octubre en todo el país y hay fuerte expectativa para conocer quiénes fueron los diputados elegidos por el electorado de la ciudad de Santa Fe. Estuvieron habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos en toda la provincia, cifra que representa el 7,9% del padrón nacional. El territorio santafesino es el tercer distrito con más electores. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.
Qué se elige hoy en Santa Fe
En estas elecciones legislativas, se renovarán nueve bancas de diputados nacionales correspondientes al distrito santafesino. A diferencia de otras provincias, no se elegirán senadores este año. En estos comicios, se cambió el sistema de votación: se incorporó la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido. Este sistema electoral ya se viene implementando en Santa Fe, para comicios provinciales.
Quiénes son los candidatos en la ciudad de Santa Fe
En Santa Fe, la boleta incluye 16 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas:
- Provincias Unidas (503): Gisela Scaglia, Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi y Natalia María Verónica Corona.
- Fuerza Patria (505): Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Óscar Cachi Martínez y Fernanda Gigliani.
- La Libertad Avanza (96): Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Loana Ravera y Germán Cristian Pugnaloni.
- Partido Autonomista (36): Raimar Ataide Da Costa, Noelia Samanta, Vanina Mirabella, Chavo Ventura, Jesica Romina Reyes y Pedro Héctor Mariani.
- Coalición Cívica ARI (47): Eugenio Malaponte, María Inés Masino, Carlos Javier Pujol, Andrea Martínez y Lautaro Candioti.
- Movimiento al Socialismo (13): César Rojas Esquivel, Ayelén Velizan, Iván Pilcic, Marianela Ponce y Luis Nine.
- Política Obrera (92): Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice.
- Nuevas Ideas (227): Eze Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla y Daniel Caramutti.Defendamos Santa Fe (504): José Gaspar Lattuca, María Noel Montenegro, Manuel Alejandro Lafarga, Floriana Belén Marconi y Néstor Enrique Maggi.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (502): Franco Casasola, Carla Deiana, Adolfo Columbich, Fernanda Gutiérrez y Nicolás Rapanelli.
- Movimiento Independiente Renovador (177): Juan Carlos Blanco, Silvia Cristina Attorresi, Roberto Edgardo Forchetti, Claudia Mariel Ramírez y Víctor Hugo Gauna.
- Compromiso Federal (82): Gabriel Felipe Chumpitaz, Polaca Alejandra Latosinski, Federico Eduardo Cutruneo, Claudia Beatriz Giménez y Daniel Eduardo Hansen.
- Partido Fe (77): Pamela Ivana Perino, Juan Atilio Flaherty, Aldana Mariela Peirotti, Héctor Reynaldo Cardozo y Silvia María de Lourdes Elías.
- Frente Amplio por la Soberanía (501): Carlos del Frade, Gabriela Adelina Sosa, Luciano Martín Vigoni, Vanesa Gabriela Oddi y Pablo Francisco Bosch.
- Igualdad y Participación (213): Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González y Romina Sotelo.
- Republicanos Unidos (219): Luciano Chano Rossi, Georgina Montalbano Bogey, Rubén Óscar Voisard Rezola, Romina Soledad Giménez y Gastón Iván Méndez.