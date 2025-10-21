Conmoción en Córdoba: una adolescente está internada tras dispararse por accidente en la cabeza con un rifle

Una adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un disparo accidental en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego. El trágico suceso ocurrió en una vivienda del barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba, en el marco de la celebración del Día de la Madre. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz y debido a la gravedad de su estado, derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada en terapia intensiva tras haber sido intervenida quirúrgicamente para descomprimir el cerebro.

Todo sucedió el domingo al mediodía cuando la niña se encontraba en la casa de su abuelo, en una habitación donde -según los testimonios- estaba acompañada por otro menor. De repente, se escucharon dos detonaciones. La escena que siguió fue de desesperación: la nena fue hallada con una herida de bala en la región craneal, cubierta de sangre. Las autoridades médicas señalaron que las primeras 48 horas son determinantes para evaluar su evolución.

El hecho generó gran conmoción en la comunidad y motivó el inicio de una investigación judicial para esclarecer las circunstancias. En ese contexto, un familiar se presentó espontáneamente en una seccional y entregó el arma que habría sido utilizada por la adolescente: se trataba de un rifle calibre .22, un tipo de carabina habitualmente empleada para prácticas de tiro o caza. El arma quedó secuestrada para ser sometida a peritajes balísticos.

A pesar de los testimonios, el caso está siendo investigado por la Fiscalía de turno, que intenta establecer las circunstancias exactas del disparo y determinar si hubo participación de terceros. Aunque la principal hipótesis indica que la niña estaba jugando con el arma cuando se produjo el disparo, los investigadores no descartan ninguna posibilidad.

El abuelo de la víctima, Raúl, ofreció un desgarrador testimonio sobre el momento del hecho. “Estaba al fondo asando, sentí los gritos y salí afuera. Fue un descontrol total, no podés hacer nada”, dijo. Visiblemente afectado, relató que los menores encontraron el arma en la habitación: “Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron y se produjo el accidente”, afirmó en declaraciones para el canal El Doce.

A continuación, el hombre detalló que llevaron a su nieta al médico de inmediato y que los profesionales lograron estabilizarla antes de derivarla al Hospital de Niños. “Ayer la operaron para descomprimir el cerebro y ahora van a esperar la evolución. Le están haciendo estudios”, comentó. Y aseguró que en la familia están “todos desesperados”.

Otro caso similar en Santa Fe reaviva la preocupación por los menores y el manejo de armas

Este hecho se suma a un episodio similar ocurrido días atrás en Santa Fe, donde un niño de 4 años resultó herido de bala en una pierna tras manipular un arma de fuego en su casa. El pequeño fue derivado inicialmente al Hospital Iturraspe y actualmente se encuentra en observación en el Hospital de Niños Orlando Alassia.

La fiscalía busca analizar en qué condiciones de seguridad se encontraba el arma. De acuerdo con la información brindada por un subcomisario al medio local Veo Noticias, el nene habría manifestado a los profesionales de salud que se encontraba jugando con el arma cuando se produjo el disparo.

Fuentes policiales señalaron que el arma podría pertenecer a su abuelo, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente y se encuentra bajo investigación. Por disposición del fiscal de Homicidios en turno, se ordenó una requisa en la vivienda ubicada en calle Defensa al 8300, con el objetivo de secuestrar el arma involucrada y analizar las condiciones de almacenamiento en las que se encontraba el arma al alcance del menor.

Ambos casos volvieron a poner en el centro del debate la problemática del acceso a armas de fuego en los hogares y la necesidad de reforzar la prevención para evitar tragedias. Las autoridades insisten en la importancia de mantener las armas fuera del alcance de menores y de educar sobre el manejo seguro de este tipo de objetos para reducir riesgos.

La comunidad cordobesa sigue con atención la evolución de la nena internada y espera que su estado mejore, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir nuevos accidentes.