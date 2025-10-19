Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre cayeron 3,5%.

El Día de la Madre también fue víctima de la crisis de consumo y económica que atraviesa la Argentina de Javier Milei. Las ventas en los comercios minoristas pymes tuvieron una caída del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo minorista.

En tanto, el ticket promedio alcanzó los $37.124, lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los $33.819 registrados en 2024, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%, lo que indica que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar el Día de la Madre.

