El presidente Javier Milei tendrá una intensa agenda esta semana, la última previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con viajes al interior y actos que aspiran a reforzar la performance libertaria del próximo domingo 26 de octubre.

El próximo jueves 23, La Libertad Avanza (LLA) cerrará la campaña en Rosario. El mandatario encabezará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19:00, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso Nacional.

Asimismo, el 21 de octubre, Milei desembarcará en la ciudad de Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.