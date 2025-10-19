Milei tiene que promulgar el financiamiento universitario y la Ley Garrahan: vence el plazo y preparan una protesta

Trabajadores de universidades nacionales y del sector de la salud reclamarán esta semana contra el gobierno de Javier Milei que, a horas de que se cumpla el plazo para la aplicación de las leyes que ratificó el Congreso, no promulgó las iniciativas en el Boletín Oficial. El último día que tiene el Presidente para publicarlas es este lunes.

El jueves 2 de octubre, el Senado rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, bautizada como "Ley Garrahan". La derrota en el Congreso del jefe de Estado fue contundente: la Ley Garrahan se ratificó con 59 votos a favor, siete votos en contra y tres abstenciones y la Ley de Financiamiento Universitario tuvo el apoyo de 58 senadores y el rechazo de siete, mientras que cuatro legisladores de la cámara alta del Congreso se abstuvieron.

A partir de ese momento, comenzó a correr el reloj para que el Presidente, siempre violento con los sectores que vetó, promulgue las leyes. Sin embargo, todavía no lo hizo y el lunes 20 de octubre es la fecha límite para que ponga la firma. Mientras tanto, los universitarios y trabajadores de la salud ya preparan la protesta en rechazo a la inacción de la Casa Rosada.

La marcha a Plaza de Mayo contra Milei

Este lunes, desde las 12 y en el Garrahan, los sectores que paran y convocan a marchar darán una conferencia de prensa para brindar detalles de la protesta. Además de los trabajadores y familiares de pacientes del Garrahan y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se movilizará el colectivo de discapacidad, cuya ley de emergencia tampoco fue aplicada por el Gobierno, a pesar de su obligación.

La marcha del 21 de octubre será a Plaza de Mayo, donde estarán desde las 16 del martes. "Tanto la AGD-UBA como la Asamblea del Hospital Garrahan convocan a parar el martes 21 de octubre y alientan a todos los sectores a no claudicar en la exigencia de paro en sus sindicatos y a las centrales que los agrupan. Solo así, podremos dar una respuesta contundente a la amenaza latente de que el presidente Javier Milei eluda nuevamente su obligación de aplicar la ley, como ya lo hizo con el decreto inconstitucional de promulgación y suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad", indicaron en un comunicado conjunto quienes llaman a protestar.

El secretario general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, expresó a El Destape: "Como sabemos que la política del gobierno va a ser dilatar en el tiempo la aplicación, del mismo modo que lo hizo con la Emergencia en Discapacidad, esta concentración tiene la bandera central de un reclamo de aplicación ya. Hay dos opciones: que el gobierno haga como con discapacidad, que es que en el decreto de promulgación ya anticipa que no la va a aplicar, que la suspende, lo cual es por supuesto completamente ilegal, inconstitucional y será oportunamente judicializado; pero también existe la opción de que simplemente lo promulgue y no haga nada, que no la aplique".

También habló con este portal Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, quien señaló: "Junto con nuestras organizaciones hermanas de la Conadu Histórica convocamos a un paro universitario de 48 horas el 21 y el 22 de octubre para exigir la efectiva aplicación de la ley". "Las 190.000 familias que integramos la docencia universitaria no llegamos a fin de mes", agregó.

Por su parte, el secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró, anticipó que, si Milei no ejecuta la ley de financiamiento se presentará "un recurso de amparo para que se pueda ejecutar en forma inmediata ante la justicia". "No podemos creer cómo el gobierno no cumpla una ley que aprueba el Congreso, Fatun está definiendo el plan de acción para la jornada del martes. Vamos a hacer un paro de 24 horas en repudio y rechazo del incumplimiento de la ley", añadió a El Destape.

Cuando los sectores vetados por Milei protesten el martes, faltarán cinco días para las elecciones. En las últimas semanas, las encuestas mostraron que los ataques del Presidente a sectores vulnerables no generan simpatía en la sociedad: esta concentración, tal vez, pueda explicar los números adversos que viene recibiendo el Gobierno. Solo el 26 de octubre se sabrá si las consignas calaron en los argentinos u, otra vez, no.