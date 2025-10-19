"Si hablo, se cae el país”: las amenazas de Machado al Gobierno

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema de Justicia habilitara su extradición a los Estados Unidos, el empresario Federico “Fred” Machado rompió el silencio en una entrevista exclusiva de ocho horas, en la que lanzó explosivas declaraciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial.

“Si hablo, se cae el país”, fue la contundente amenaza que envió al Gobierno, en declaraciones con la periodista Carolina Fernández, conductora de Splendid AM 990. En la entrevista, Machado aseguró que le dijo a un alto funcionario que no quería ir a Estados Unidos, país donde será extraditado.

También apuntó con visible “bronca y decepción acumulada” contra el diputado José Luis Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

Durante las ocho horas que duró el encuentro en su casa de Viedma, Machado intentó despegarse de la acusación más grave que pesa sobre él en Estados Unidos. "Es una cuestión de plata, no de droga”, aseguró el empresario

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

Fred Machado será extraditado a ese Estados Unidos el 5 de noviembre, confirmaron fuentes del caso a El Destape. Machado viajará a Texas escoltado por agentes de una fuerza estadounidense, que vendrá a Argentina, agregaron las fuentes. La Interpol había fijado el 9 de noviembre como fecha límite para la extradición.

Hace algunos días, el presidente Javier Milei firmó el decreto que concede la extradición a Estados Unidos del empresario. El mandatario dejó firmado el decreto antes de viajar a Washington DC para reunirse con su par Donald Trump. Machado se encuentra detenido en una delegación policial en Viedma desde la semana pasada y es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Texas. El empresario enfrenta en Estados Unidos cargos que van desde fraude hasta lavado de dinero del narcotráfico.