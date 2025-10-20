La inesperada confesión de Trump: "Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada"

Hace sólo unos días, el presidente Donald Trump celebró la gestión de su socio Javier Milei en la Casa Blanca y destacó, una y otra vez, que el argentino está haciendo "un gran trabajo". Sin embargo, este domingo, mientras volaba en el avión oficial de Florida a Washington reconoció que Argentina vive una crisis muy grave: "Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

La declaración fue inesperada. Trump contestaba preguntas del pool de periodistas que lo acompañaba en el avión presidencial Air Force 1 y una de las profesionales le dijo: "¿Qué le dice a los productores rurales que creen que un acuerdo beneficia más a Argentina que a Estados Unidos?". Inmediatamente, el mandatario se ofuscó y le respondió: "Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir."

Y continuó: "Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Asi que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo".

Finalmente, ya pasado el enojo, adelantó que uno de los temas que está negociando con el gobierno argentino en el marco del acuerdo comercial tan anunciado por Milei y sus funcionarios es una posible compra de carne vacuna. "Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso bajaría los precios de la carne acá. Todos los alimentos están bajando de precio, menos la carne", explicó.

Noticia en desarrollo



