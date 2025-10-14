Milei ya está en la Casa Blanca: habrá almuerzo, pero no reunión

El presidente Donald Trump recibió a Milei en la Casa Blanca

A pocos minutos de la reunión anunciada por el Gobierno Nacional entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, desde la Casa Blanca confirmaron que el encuentro se suspendió y que sólo habrá un almuerzo entre las comitivas. Tampoco habrá conferencia de prensa para los periodistas acreditados. El encuentro a solas, que fue anunciado con bombos y platillos hace semanas por la gestión libertaria, había sido reducido de 45 a 15 minutos durante la mañana y ahora se canceló.

Según trascendió de fuentes de la Casa Blanca, el presidente republicano se retrasó al volver de su viaje fugaz por el Medio Oriente al que fue en el marco de la firma del acuerdo para la entrega de rehenes israelíes y presos palestinos. Ante la expectativa por la primera bilateral formal en el Despacho Oval que iba a tener Milei con Trump, el mercado reaccionó apenas se conoció el cambio de agenda. En las últimas horas, el dólar pegó un salto de al menos de 20 pesos. A la mañana había tocado los $ 1.370 y para las 14hs ya toca los $ 1.400.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Martes 14 de octubre

01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House.

14:45 hs - El Presidente Milei llegó a la Casa Blanca y fue recibido por su par norteamericano, Donald Trump.

15:00 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

15:30 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk.

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre

8 hs - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo...