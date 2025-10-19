Hasta Nik le suelta la mano a Milei: se burló del salvataje de Trump para llegar a las elecciones

Hasta los más grandes fanáticos del presidente Javier Milei cuestionan el salvataje de los Estados Unidos al gobierno libertario, condicionado por los resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre. El dibujante Cristian "Nik" Dzwonik realizó una caricatura donde ironiza sobre las consecuencias de la "ayuda económica" de Donald Trump.

En la sección Así Estamos, publicada en La Nación, Nik publicó una historieta donde hace referencia al acuerdo aceptado por Milei, que fue cuestionado por el arco opositor por la posible pérdida de la soberanía argentina: "Sé que en Aryentina is the Day of the Mother, así que vamous, muchachous, a mandar saludos a su nueva Madre Patria...", señala la imagen en la que el mandatario Trump realiza un discurso frente a ficticios funcionarios argentinos.

Pese a esta presunta crítica, el cuestionado historietista había asegurado días atrás: "El apoyo de EE.UU. a la Argentina es inédito en la historia. Tenemos una oportunidad extraordinaria para salir adelante". El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que el monto otorgado a la Argentina alcanzaría los 40 mil millones de dólares. Gran parte de la dirigencia política de Estados Unidos cuestionó al gobierno de Trump de "tener otras prioridades" mientras ajusta a los ciudadanos locales.

El creador de Gaturro fue uno de los primeros defensores de Milei: a lo largo de la campaña presidencial realizó posteos de memes, imágenes de sus tiras, las promociones de sus libros y las placas de COHERENCIA POR FAVOR, que sirvieron para aflorar cada vez con más asiduidad su apoyo al libertario.

Una vez que la administración de La Libertad Avanza (LLA) llegó al poder, Nik se convirtió en el ilustrador extraoficial del Gobierno y mostró un férreo apoyo al ajuste que sufre el pueblo argentino. Incluso, gran parte de las palabras o frases esbozadas por el mandatario nacional son tomadas para la realización de un dibujo al respecto. En ciertas ocasiones, el mismo Milei replica las imágenes en sus redes, lo que desata la locura del plagiador serial.

Saturday Night Live ridiculizó a Milei y lo comparó con Austin Powers

En el reconocido programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) ironizaron sobre la "ayuda económica" de Trump a Milei, y uno de los presentadores se burló del mandatario argentino al compararlo con Austin Powers, el excéntrico personaje creado e interpretado por Mike Myers.

Desde Nueva York hasta Buenos Aires: el fenómeno barrial llegó al sketch del late show norteamericano. El presentador Colin Jost ridiculizó al mandatario argentino, al compararlo con el espía británico. “El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby” (“Si me enloquecés, nena”), dijo con un tono de humor ácido al mostrar una fotografía en la que tanto el libertario como el personaje de cine aparecen con gafas oscuras y una expresión similar, en referencia a una de las frases más recordadas del "espía seductor".

Luego, Jost también apuntó contra la administración de Trump y el salvataje al desesperado Gobierno argentino: “Trump anunció que le dará US$40.000 millones a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”, bromeó el humorista en vivo, haciendo referencia a quienes integran el Gabinete del republicano podrían escaparse al país, al igual que ocurrió con algunos miembros nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.