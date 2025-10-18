Milei se burló de la crisis económica y pidió que la sociedad se "pele el traste"

A ocho días de las elecciones, el presidente Javier Milei se burló de "la gente que no puede esperar" y comparó la crisis económica actual con una carrera universitaria en la que "hay que pelarse el traste" para obtener resultados.

“A veces dicen: ‘la gente no puede esperar’. No le tomen el pelo a la gente", dijo Milei en tono burlón durante una entrevista radial. Y siguió con un ejemplo de cómo se estudia en la universidad: “Tuvo que sentarse, tomar apuntes, pelarse el traste, mientras tanto laburaba. Es un proceso en el que uno tiene que poner esfuerzo".

En un extenso reportaje a Radio Mitre, el Presidente abordó distintos temas y volvió a tener un exabrupto contra el peronismo, al que responsabilizó de los problemas económicos que aumentaron tras los 14 puntos que sacó Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza (LLA) el 7 de septiembre pasado. "Los kukas se convirtieron en los gremlins después de la elección de Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos", apuntó.

Sobre el filo de las elecciones, y mientras crecen los rumores de que optará por alianzas más amplias con sectores opositores con tal de aprobar sus cuestionadas reformas, planteó que pretende hacer "los acuerdos que tenga que hacer" después de las elecciones legislativas del 27 de octubre. "Los acuerdos que tenga que hacer para cumplir con las reformas estructurales, ya sea la baja de impuestos, la flexibilización del mercado laboral, la desregulación de la economía y la apertura", amplió.

Dirigentes del PRO al Gabinete

Milei, que dio el reportaje mientras se encuentra haciendo campaña en Santiago del Estero y Tucumán, reconoció que "algunas áreas" de su Gabinete "no están funcionando como deberían funcionar" y que puede puede haber organismos que sean ocupados con personas cercadas al expresidente Mauricio Macri.

"Determinadas personas del Gobierno de él (Macri) que son super experimentadas, sumarlos. Eso vamos a tratar de hacer", adelantó sobre el posible ingreso de referentes del PRO.

Y, luego, agregó: "El Gabinete va a quedar reconstituido en función de conseguir los resultados de los que yo me comprometí con los argentinos en el 2023":

El acuerdo con EEUU no está firmado

Al ser consultado por mayores detalles del salvavidas financiero de Donald Trump, el Presidente dejó trascender que no hay nada firmado aún al plantear que "va a haber anuncios oficiales en tanto y en cuanto esté la firma". "Usted aprieta el botón y lo que sale no es instantáneo", explicó y luego agregó estar "trabajando en una agenda estructural" con EEUU y que por ese motivo "demanda más tiempo".