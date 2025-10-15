Venus Psíquica reveló la charla privada de Milei y Trump: "No puedo con esto"

Venus Psíquica reveló la charla privada de Milei y Trump.

El nombre de Venus Psíquica volvió a ocupar los primeros puestos de las tendencias en redes sociales tras la reciente visita de Javier Milei a Estados Unidos y su almuerzo con Donald Trump en la Casa Blanca. La tarotista uruguaya había anticipado este encuentro con sorprendente precisión el pasado 22 de septiembre, y tras cumplirse su predicción el 14 de octubre, compartió el video original con la leyenda: “Predicción cumplida Venus lo anuncia desde el 22 de septiembre 2025... La verdad siempre sale a la luz”.

En aquel registro, difundido en su canal de TikTok y luego replicado en X, la vidente relataba con detalle una escena que coincidió con lo ocurrido semanas después. “Veo un presidente argentino, Miley, sí, que viaja a Estados Unidos... se reúne con el presidente norteamericano Trump, y después de esa reunión lo veo en una mesa rectangular de madera, frente a Trump. El presidente argentino pide ayuda económica, grita, suplica, y el otro no quiere prestarle dinero”, afirmó en su transmisión.

La vidente también aseguró haber visto un desenlace tenso entre ambos mandatarios. “Veo que el presidente argentino se va triste y preocupado, le dijo 'esto no me alcanza, no puedo arreglar con esto', pero no le dan más”, agregó en su predicción, que rápidamente fue asociada con las versiones que circularon en medios internacionales sobre el encuentro entre ambos presidentes y el condicionamiento del apoyo económico estadounidense. Tras el almuerzo en la Casa Blanca, usuarios de redes sociales rescataron el video de Venus Psíquica y lo viralizaron como una de sus “visiones cumplidas”

Quién es Venus Psíquica

Detrás del nombre artístico Venus Psíquica está Rosa Pascal, una vidente y tarotista uruguaya que se hizo conocida por sus transmisiones en vivo en TikTok y X (ex Twitter). Con miles de seguidores en toda Latinoamérica, se especializa en lecturas sobre temas políticos y predicciones sobre figuras públicas.

En semanas recientes, Venus Psíquica también había lanzado una predicción que generó fuerte repercusión: aseguró que Javier Milei podría renunciar a su cargo presidencial en medio de un escándalo judicial que involucraría a su hermana, Karina Milei. Según su visión, el mandatario sería reemplazado por “un hombre de diferentes ideas”, aunque no especificó nombres ni plazos.