Venus Psíquica, vidente que predijo la renuncia de Milei, adelantó qué pasará cuando se vaya.

Venus Psíquica es la vidente uruguaya que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei y también aseguró que el actual Presidente interrumpirá su mandato. En este sentido, la protagonista adelantó qué es lo que pasará en el país una vez que el líder de La Libertad Avanza decida dar un paso al costado.

"Vimos una Argentina que se recupera paulatinamente, económicamente y socialmente pero después del nuevo Gobierno. Mucho suelo del interior de Argentina se va a negociar con las potencias del mundo. China, Estados unidos, etc. Van a negociar y la Argentina va a vender parte de sus suelos negociando", aseguró Venus Psíquica.

Por otro lado, Venus Psíquica agregó: "Negociando con el mundo, va a ayudar mucho a Argentina a salir adelante. En 2026 Argentina se recupera económicamente con los suelos, y hace negocios con China, Estados Unidos. Va a poder negociar económicamente todo lo que se va a encontrar en las provincias. Van a encontrar mucha riqueza y van a vender para la elaboración de energía eléctrica".

El Turco Asís adelantó cómo saldrán las Elecciones de octubre

El Turco Asís volvió a explayarse sobre las Elecciones Nacionales que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre. Observando la situación, el analista político vio un claro escenario en el que incluyó a Jorge Taiana y a Javier Milei. "Goleada electoral", aseguró.

En su nuevo editorial publicado, llamado El Canciller contra Trump y La Perrera, Jorge Asís aseguró: "Taiana asume la temeraria responsabilidad de repetir en octubre la goleada electoral reproducida en septiembre. Claro que el octubre nacional difiere ostensiblemente de la elección de septiembre, que fue provincial".

"El Panelista de Intratables pifió con severidad al creer que en septiembre se jugaba el plebiscito de la 'construcción del milagro' que nadie percibió. Porque ningún milagro, hasta aquí, había transcurrido. Sin embargo, el plebiscito ahora es cierto. Se disputa efectivamente en octubre", expresó El Turco Asís, quien dejó claro el escenario electoral y a Jorge Taiana con la responsabilidad de repetir un triunfo.