Venus Psíquica reveló quién ganará las Elecciones del 26 de octubre: "Por una gran diferencia"

Venus Psíquica reveló qué pasará con Milei en las elecciones: "Terminado".

Cada vez falta menos para que tomen lugar las próximas elecciones, las Legislativas del 26 de octubres, que decidirán la distribución de las 127 bancas a renovar en la Cámara de Diputados (para el período 2025-29), así como 24 de la de Senadores (para el 2025-31). Para el gobierno de Javier Milei se traduce en un hecho de suma importancia, más aún teniendo en cuenta los últimos golpazos recibidos en el Congreso (la votación en contra de los vetos a las leyes de emergencia tanto pediátrica como universitaria).

Pero el viento no parece estar a favor para La Libertad Avanza. El escándalo que llevó a la renuncia a José Luis Espert como primer candidato para la Cámara Baja; el famoso 3% de Karina Milei y el estrafalario "show" brindado por el Presidente en el Movistar Arena son algunos de los factores "externos" que hacen que las proyecciones den a la baja. Y por si fuera poco, no solo el viento no está a su favor: según reveló Vénus Psíquica, los dioses tampoco.

Venus Psíquica manifestó que pasará con Milei en las elecciones de octubre.

¿Qué dijo Vénus Psíquica sobre las próximas elecciones?

La vidente publicó un nuevo video en sus redes sociales, donde se refirió puntualmente a los venideros comicios y cómo le irá al oficialismo en los mismos. "Me han preguntado sobre las elecciones que hay el 26 de octubre y quieren saber que va a pasar", expresó primeramente la mujer que es constante fuente de consulta por parte de los creyentes.

"Preguntamos nuevamente a nuestros Dioses qué iba a pasar y aquí estoy para informarles lo que me han mostrado: unas elecciones donde Milei, su grupo político, pierden. Pierden por muchísimo, por una gran diferencia. Pierden la mayoría de sus pares políticos, aunque quedan pocos, son muy poquitos", señaló de manera contundente.

Finalmente, reiteró que el de Javier Milei es "un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias". "Un ciclo terminado políticamente", subrayó.