El Turco Asís adelantó qué pasará con Milei tras el préstamo de Trump: "Se elabora"

El Turco Asís y una mala noticia para Javier Milei.

El Turco Asís volvió a realizar un análisis político que alude a la actualidad del Gobierno de Javier Milei. En este caso, habló sobre el préstamo que Argentina tomará del Tesoro de Estados Unidos y las palabras no son para nada alentadoras.

Con Milei en Estados Unidos y ya habiéndose reunido con Donald Trump, las palabras del Turco Asís generan aún más ruido en los pasillos de Casa Rosada. Horas antes del cónclave, el analista político manifestó: "En el país de la fantasía se elabora la próxima decepción. La oralidad alude al préstamo providencial de Trump. Los que (aún) le hacen caso a Milei plantean el 'golpe que prepara la oposición'. Ampliaremos".

En las palabras del Turco Asís se pudieron encontrar algunas aristas. La primera es la "decepción" de otro préstamo que proviene de Estados Unidos, con lo cual alude a un futuro poco prometedor. Por el otro, asegura que quienes aún confían en Milei plantarán la idea de un "golpe" de la oposición para excusarse de las malas decisiones del Poder Ejecutivo.

Majul adelantó cuántos dólares le va a prestar el Tesoro de Estados Unidos a Milei

El periodista Luis Majul sorprendió a todos al adelantar cuánto dinero podría prestarle el Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Qué dijo Majul en La Nación Más.

"Cuando se preguntan cuánta plata está dispuesto a prestar el Tesoro, ¿sabés cuál es la respuesta? Me la acaban de dar desde altísimas fuentes del Gobierno: toda la que se necesite", sentenció Majul al dar la información.

Luego, continuó: "Toda la que se necesite. Viste que hablaban de 30.000 millones de dólares, que es una exageración para mí. Toda la que se necesite para que la situación cambiaria se normalice".

Además, Luis Majul reveló que habló "con el presidente Milei" el domingo "a las 10 de la mañana". Cuando comenzó a hablar sobre el contenido de la conversación, contó: "Lo primero que me dijo es 'vamos a pagar la deuda, durante mi gobierno Argentina no va a defaultear y vamos a pagar la deuda'".