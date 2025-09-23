Fantino se dio vuelta y adelantó el peor final para Milei: "Termina".

El periodista Alejandro Fantino se dio vuelta y adelantó el peor final para el gobierno de Javier Milei, mientras el Presidente está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Qué dijo Fantino en Carnaval.

"Dejame que lo diga yo así Revolución Popular hace el corte", le dijo el periodista a su compañero Fabián Doman, con quien comparte programa los lunes a la noche, día en que Cónclave sale en vivo por el canal de stream.

Luego, Fantino comenzó: "Si no levanta la micro, si no le encuentra la vuelta a la micro... la macro, pero la micro, yo siempre soy un pro micro. Si no levanta la micro, si no vuelve a haber guita en el día a día en la calle...".

"Hoy leía que cerraron no sé cuántas empresas, 219.000 personas sin laburo", continuó Fantino, hasta que por fin dijo lo que pensaba: "Si eso no gira en forma inversa de acá a los próximos meses, yo no te puedo asegurar cómo termina esta historia políticamente con el gobierno de Javier".

El comentario de Doman tras lo dichos de Fantino

Después de los dichos de Alejandro Fantino, Doman prosiguió: "No podría haberlo dicho yo mejor lo que acabás de decir vos. La gobernabilidad no depende del 26 de octubre ni de Donald Trump. La gobernabilidad depende de que Milei haga algo en la macro y en la micro".