Jorge Rial y Alejandro Fantino analizaron el presupuesto de Milei para el 2026.

El cruce se dio en Carnaval Stream pocas horas después de que el gobierno de Javier Milei presentara en el Congreso el Presupuesto 2026. El proyecto busca sostener el equilibrio fiscal y aumentar la inversión en obras públicas en provincias y municipios, en medio de una seguidilla de traspiés electorales y reclamos de los gobernadores por más fondos. En ese contexto de tensión política y económica, Alejandro Fantino sorprendió con un comentario que encendió la polémica con Jorge Rial.

“Lo que anoté acá… porque es duro. Algunos me van a putear. Él le dice a la gente: ‘Los invito a resistir lo que viene para no volver hacia atrás’. También les está diciendo ‘Bueno, resistan ustedes’. Tal vez hay una parte que no tiene ganas de resistir”, expresó el conductor, visiblemente preocupado por la situación social.

Jorge Rial, que compartía la mesa, no dudó en frenarlo: “Eso es una hijaputez, no le podés decir a la gente que se está cagando de hambre que resista”. El ida y vuelta en vivo se volvió viral en redes, donde usuarios respaldaron el freno del periodista ante lo que consideraron una frase desubicada.

Fantino sobre los audios que sacuden al Gobierno de Milei

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Fantino reclamó que el Ejecutivo y la Justicia actúen con firmeza para que “caiga en cana quien tenga que caer”. Desde su programa en Neura, el conductor, que se declara “amigo de Javier Milei”, advirtió: “Si chorearon que vayan a Guantánamo. Lo único que no le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre y ladrones”. Además, celebró la difusión de los audios por Carnaval Stream, destacando el rol de la prensa: “No hay denunciantes buenos y denunciantes malos”.