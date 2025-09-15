El Gobierno intenta superar la peor crisis que vivió Javier Milei desde que asumió. Recién hoy llegaron algunos gestos para aplacar un ruido que ensordece. El mercado hablará mañana. Primero el Presidente desde las 21 horas en cadena nacional. Pese al ruido habrá pocas nueces: en Casa Rosada le adelantaron a El Destape que el mensaje será de apenas 20 minutos (tal vez menos y son 15 nomás).

El mandatario terminó de escribir su mensaje al mediodía y sus palabras pasaron los filtros del ministro de Economía, Luis Caputo, su vocero Manuel Adorni y su principal asesor, Santiago Caputo.

Milei junto al vocero presidencial, el ministro de Economía y el primer candidato a diputado, en la previa a grabar la cadena nacional

Lo grabó Milei a las 17 horas en el Salón Blanco. Estará solo frente a la cámara a partir de las 21 horas y se espera un mensaje más económico que político.

Política estuvo haciendo entre viernes y hoy pero con la billetera. Abrió el grifo el Presidente para con los gobernadores aliados. Apareció la plata. En el medio del conflicto con los mandatarios por el veto a la ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno transfirió el pasado viernes $12.500 millones a cuatro provincias "amigas".

Quienes recibieron recursos fueron Misiones por $4.000 millones; Entre Ríos por $3.000 millones; Santa Fe por $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones. Habrá más para otros mandatarios afines. Los díscolos deberán esperar. O sea: los peronistas.

Son coimas legales. Billetera mata galán. Milei espera así una semana sin tantas derrotas en el Congreso. Tal vez tiene buenas noticias con su veto a la ley de ATN y lo sostiene. Es una apuesta con estos montos.

Es la primera vez en varios meses que Milei pasa más de 9 horas encerrado en la Rosada. La crisis total lo amerita. Arrancó desde bien temprano con una reunión de Gabinete, donde se empezó a delinear la campaña para octubre. A todo o nada.

Luego terminó de escribir su discurso. Y se alistó y maquilló para preparar sus palabras esperadas en un marco complicado, volátil, con el dólar en el techo, los paneles rojos y el "Riesgo País Karina" por los aires.

El mercado hablará este martes y responderá a las palabras del Presidente en cadena nacional. Milei estará en viaje rumbo a Paraguay para, con los recursos del erario público, asistir a una nueva cumbre de la CPAC, la derecha conservadora unida. Puede haber además una bilateral con el presidente de ese país, Santiago Peña.

No será el único viaje de Milei al exterior antes de las elecciones. El Jefe de Estado argentino irá rumbo a Nueva York a la Asamblea de la ONU, ese organismo que cuando puede denosta públicamente. El Gobierno está tratando de negociar una bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca. Por ahora viene fallando. Tal vez se tenga que confirmar con una foto de pasillo y nada más. una vez más.