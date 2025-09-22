Manotazo de ahogado: Majul reveló detalles de la reunión entre Milei y Macri.

El periodista Luis Majul reveló detalles sobre la reunión entre el presidente Javier Milei y el ex jefe de Estado, Mauricio Macri. Qué dijo Majul en su programa de La Nación Más.

Según reveló el periodista, Milei le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llame a Macri para recrear el recordado "Pacto de Acassuso", del que participaron los tres antes del balotaje del libertario ante Sergio Massa en 2023.

"Información exclusiva, que arranca con una pregunta: ¿qué le pasa a Milei?", comenzó la declaración del periodista. "Primero, la información confirmada: Milei nos anticipó que Argentina va a honrar su deuda, no va a ir al default. Reconoció que para ganar las elecciones del próximo 26 de octubre va a necesitar recrear el Pacto de Acassuso", continuó.

Luego, siguió: "Reveló que le estaba pidiendo en estas horas a la ministra Patricia Bullrich que llame a Mauricio Macri esta semana para que vuelvan a encontrarse, en todo caso, los tres". Y añadió: "Dijo el Presidente, textual: 'Cuanto antes lo hagamos, mejor'. Antes, obviamente, del 26 de octubre".

Cuándo podría ser la nueva cumbre

Además, Luis Majul explicó cuándo podría realizarse esta nueva reunión entre Macri y Milei, ya que el primer mandatario estará en Estados Unidos esta semana. "La nueva cumbre se podría concretar a partir del próximo viernes, cuando Milei regrese desde los Estados Unidos después de una bilateral muy importante con Donald Trump y otra con el secretario del Tesoro, Scott Bessent", dijo y concluyó: "Hablamos con el Presidente hoy por la mañana y Milei, en este sentido y en otros, es más optimista que la mayoría de sus ministros".