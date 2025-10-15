Incertidumbre en los mercados y en el Congreso tras el viaje de Milei a EEUU

Tras conseguir una foto con Donald Trump en la Casa Blanca y la advertencia de que Estados Unidos retirará su apoyo a la Argentina si La Libertad Avanza (LLA) pierde las elecciones, el presidente Javier Milei vuelve al país en un clima de incertidumbre tanto en los mercados como en el Congreso. El cortocircuito generado por las ambiguas declaraciones del republicano y la falta de detalles sobre su salvavidas financiero generaron expectativas en cómo abrirá esta jornada el dólar, el riesgo país y los bonos. Al mismo tiempo, la oposición en la Cámara de Diputados intentará conseguir este mediodía el quórum necesario para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, por las negociaciones con EEUU, y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).