Milei reconoció que no tiene un plan para mejorar hoy el bolsillo de la gente

En su primera entrevista luego de su vuelta de su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei no pudo responder sobre qué plan tiene para las personas que no llegan a fin de mes y le echó la culpa al año electoral.

"¿Quiere que emita? ¿Cómo el kirchnerismo? Va a tener menos, porque cuanto genere inflación, genere distorsión de precios relativos, el nivel de actividad va a ser más bajo. El remedio es peor que la enfermedad", afirmó en una entrevista con A24, en la que el periodista Eduardo Feinmann le preguntó dos veces cómo podía aliviar la situación de quienes no llegan a fin de mes.

Y agregó: "En la medida que se despegue el riesgo político, va a bajar el riesgo país y va a producir una fuerte expansión de la economía".

Nota en desarrollo

