Trump acortó la visita de Milei, confundió las elecciones y amenazó a los argentinos

A último momento, sentado en la Blair House donde se hospeda, Javier Milei se enteró que se acortaba su visita a la Casa Blanca. Se llevó una foto con Donald Trump en el Salón Oval, ese ambiente es un lugar clásico donde el presidente de Estados Unido comparte reuniones con grandes líderes mundiales, pero no hubo reunión allí, sino un almuerzo de trabajo junto a las dos delegaciones. La última vez que un mandatario argentino tuvo una bilateral en el Salón Oval fue Alberto Fernández con Joe Biden en marzo de 2023.

Milei soñaba con compartir una charla frente a las cámaras allí, pero no pasó. Trump lo plantó. Es que el presidente de Estados Unidos llegó tarde de su gira por Medio Oriente. Y finalmente tuvo que postergar el encuentro allí. De hecho, la bilateral estaba pautada para las 12 (hora argentina) y se pasó para las 14. Lo recibió recién a Milei a las 14.45.

Llegaron los saludos de protocolo entre Milei y Trump, y, luego, compartieron un almuerzo con sus delegaciones en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. Del lado argentino estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; su par de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

En su primera y única declaración en la mesa, Milei dijo que la ayuda de Estados Unidos "permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan". Y agregó: "Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad".

Luego se despachó Trump con una advertencia letal sobre el futuro de Milei con respecto a las elecciones. "Si no gana, no vamos a perder ese tiempo, porque tienes a alguien cuya filosofía no tiene ninguna posibilidad de hacer que Argentina vuelva a ser grande", afirmó el norteamericano. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

El Gobierno salió a aclarar inmediatamente que Trump hablaba de 2027. Hubo ruido en Casa Rosada sobre esa frase. De hecho, la única cuenta oficial de Santiago Caputo salió a afirmar: "Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos. Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar". Y el vocero Manuel Adorni reforzó esa versión: "El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás".

El norteamericano fue confuso cuando dijo: “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”.

Milei queda así obligado a ganar en 2027 para seguir con vida. Así se lo exigió Trump, que no quiere volver a repetir el error que cometió con Mauricio Macri en 2019: haberle dado un crédito extraordinario a través del FMI para una derrota en primera vuelta.