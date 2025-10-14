Todo el arco opositor denunció la "extorsión" electoral de Trump a la Argentina

Todo el arco opositor repudió la "extorsión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Argentina, después de que declarara que la "ayuda" del gobierno de ese país está sujeta a los resultados de las elecciones del domingo 26 Lo cuestionaron altos dirigentes del peronismo e, incluso, políticos que respaldaron algunos proyectos oficialistas al comienzo de la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada.

Una de las primeras referentes en salir a criticar los dichos de Trump fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones'. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!", escribió CFK en su cuenta de X. También se sumó a los repudios el ex ministro de Economía y ex candidato de Unión por la Patria (UP) en 2023, Sergio Massa, quien en sus redes expresó: "Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras Pymes, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras universidades". Con un mensaje similar se expresó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), agrupación que se referencia en Axel Kicillof y compartió un video en el que el gobernador decía. "No se puede rifar el interés nacional, no se puede rifar la soberanía nacional, no se puede rifar la industria nacional, no se puede rifar el trabajo argentino. Primero Argentina, después Latinoamérica y después el mundo. Lo que más nos convenga y esa es la integración: no andar subordinándose y entregándose a intereses externos". Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, dijo en sus redes sociales: "Ya no es imperialismo, es bullying".

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, escribió en X: "¡Presidente Trump basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza. Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los Estados Unidos nos diga a quién debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro!". En la misma línea fue el actual presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, compartió capturas de distintos medios que replicaron la declaración del presidente estadounidense y sentenció: "Extorsión".

En la misma línea fueron otros diputados, como Itai Hagman, también candidato a renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires. El postulante de Fuerza Patria replicó el tuit de Cristina Fernández de Kirchner y escribió: "Argentinos, a las urnas". Juan Grabois, candidato de Fuerza Patria por la Provincia, opinó: "Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado. Si este señor no representara a la Nación Argentina, no habría más que decir 'pobre tipo, no lo quieren ni de bufón de corte'. Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito. Asco".

El diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau señaló: "Lo de Trump es la traducción moderna de la extorsión que ejercitaban los punteros conservadores en el pasado cuando le decían a un elector 'ahora te doy una alpargata y si ganamos en tu mesa, después de la elección te entrego la otra para completar el par'. Ahora más que nunca, Fuerza Patria". Asimismo, la secretaria general de La Cámpora y candidata de Fuerza Patria por la Ciudad, Lucía Cámpora, subrayó: "Mientras el presidente está regalado haciéndole la fiesta de cumpleaños a Trump, en Chaco están cagando a palos a quienes van a reclamar por sus pensiones por discapacidad. Esta es la Argentina de Milei, Bullrich y Caputo".

Las críticas por fuera de Fuerza Patria

Además de los principales dirigentes de Fuerza Patria, hubo referentes de otros espacios que se sumaron a las críticas por los dichos de Trump. Un ejemplo es el de Natalia de la Sota, actual diputada nacional cordobesa y candidata a renovar su banca. "La escandalosa injerencia del presidente Donald Trump en la política argentina, ofreciendo apoyo electoral a Milei y condicionando inaceptablemente cualquier ayuda a la Argentina, tiene demasiado olor a pérdida de independencia económica, de soberanía política y sobre todo de pérdida de justicia social. Se vienen tiempos difíciles. Defendamos Córdoba", publicó en sus redes.

Otra de las voces que se escuchó fue la del dirigente de la mesa nacional del Movimiento Evita, Jonatan Thea. "Milei fue a buscar ayuda de Trump porque su modelo económico fracasó", analizó. Sin embargo, chicaneó que el Presidente "solo se trae la tarea de ganar la elección porque sino no hay nada". Para rematar, avisó: "Difícil con el ajuste que le hizo a jubilados, trabajadores y pequeños productores".

El diputado de Encuentro Federal y candidato para ingresar al Senado por la Ciudad de Buenos Aires Esteban Paulón repudió la injerencia del presidente estadounidense en la política argentina. "El payaso de Donald Trump mejor que se ocupe de su propio país, que de los asuntos de Argentina nos ocupamos nosotros. Y a la clacke mileista que viajó a Washington a recibir órdenes y aplaudir como focas, menos entrega y más dignidad", declaró Paulón. En el mismo bloque de la cámara baja del Congreso está Margarita Stolbizer, quien enfatizó: "Trump nos dice a los argentinos que si no lo votamos a Milei seremos castigados. La intromisión es absoluta, la rendición libertaria es total. Tengamos confianza en el orgullo de nuestra gente: somos millones los que no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer". Nicolás Massot, también de Encuentro Federal, opinó: "Con el acuerdo Milei-Trump parece que Estados Unidos se subió al carry trade electoral y le tiró una soga al gobierno argentino para llegue bien al 26 de octubre. Los acuerdos tienen que ser entre naciones, no entre personas. Esperamos recibir la información sobre ese acuerdo en el Congreso pronto".

Entre los dirigentes opositores, se sumó la voz del senador y presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. "Trump no quiere ayudar a un país. Solo busca salvar a Milei. Nada bueno puede salir de todo esto. Los argentinos vamos a pagar muy caro el rescate de un gobierno que perdió el rumbo", transmitió en X. Además, criticó el accionar de Trump el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro: "Afirma que el apoyo de Estados Unidos dependerá de que Javier Milei 'gane las próximas elecciones'. Eso no es cooperación entre países libres, es un condicionamiento político y una injerencia extranjera en asuntos internos que degrada nuestra independencia". "La verdadera defensa de la libertad empieza por el respeto a nuestra dignidad nacional", agregó.