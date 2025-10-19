El diputado nacional y candidato por el espacio Potencia, Ricardo López Murphy, advirtió este domingo que el país atraviesa una situación “muy delicada” por errores de política macroeconómica y criticó tanto al gobierno de Javier Milei. “Vendieron dólares para maquillar el tipo de cambio y hoy tenemos reservas negativas por más de 12.000 millones. Hicieron exactamente al revés de lo que había que hacer”, remarcó.

En ese sentido, López Murphy explicó que Argentina sufre las consecuencias de una “mala administración fiscal y externa”, y propuso una medida urgente para estabilizar la economía: “Hay que seguir la política del Banco Central de Chile, que compra dólares todos los días para fortalecer sus reservas. Argentina debería hacerlo de inmediato, con compras diarias de entre 100 y 150 millones de dólares. Así se recupera credibilidad y previsibilidad”.

Además, el ex ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de La Rúa atribuyó el deterioro del nivel de vida y la falta de competitividad al descontrolado aumento del gasto público. “El bajo nivel de vida de los argentinos es consecuencia de la caída de la productividad. Hace 25 años había 2 millones de empleados públicos y 4 millones de jubilados; hoy hay 4 millones de empleados públicos y 10 millones de jubilados, muchos sin aportes. Eso alguien lo paga”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Elecciones legislativas 2025

En el plano político, el diputado instó a los votantes a pensar las próximas elecciones parlamentarias desde las ideas y no desde el rechazo. “Esta es una elección legislativa. Hay que votar por convicciones, por afinidades, no por el menos malo. Esa lógica es para los cargos ejecutivos. El Congreso debe tener la mejor composición posible, con gente idónea y no contaminada”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente de Republicanos Unidos reiteró la necesidad de una agenda de reformas estructurales. “Argentina necesita una reforma tributaria, laboral y federal. Son cambios que llevan tiempo, pero si dejamos de tener un tipo de cambio artificial y tasas extravagantes, la economía puede volver a crecer con fuerza”, concluyó.