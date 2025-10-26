Patricia Bullrich dobló mal la boleta y casi la abre en frente de todos para acomodarla

La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo dificultades para votar este domingo con la Boleta Única de Papel durante en las Elecciones 2025. La actual ministra de Seguridad ingresó y salió de box de votación dos veces.

Tras emitir su voto, que pareció tomarle bastante tiempo, la funcionaria oficialista presentó dificultades para ingresar la boleta dentro de la urna. Casi la abre en la mesa frente a las autoridades. Por lo que tuvo que regresar detrás del box y volverla a doblar. Al ser consultada por la prensa, la ministra explicó sobre su error: "Voté rápido, la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres".

No es la primera vez que la ministra tiene complicaciones con un nuevo sistema de votación. En las elecciones porteñas de 2023 Bullrich presentó dificultades para emitir su voto con la Boleta Única Electrónica y luchó con la máquina que debió ser intervenida por un técnico, que durante 15 minutos intentó solucionar el problema. "Tuve que votar 8 veces, apretaba una lista y me mostraba otra que no es la que quería votar", sostuvo en aquella ocasión.

Bullrich llamó a los argentinos a votar: "Es importante"

Sobre el momento electoral, a pesar de la veda, llamó a los argentinos a votar. "Estamos frente a una elección, es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto, este momento, que la gente salga a votar que es importante", consideró.

En ese sentido, remarcó: "Esta es la votación donde se deciden las dos Cámaras y eso le da gobernabilidad al Gobierno. Por eso, le pido a la gente que salga a votar, necesitamos más diputados y más senadores".

Además, la candidata de LLA se negó a hacer adelantos sobre eventuales cambios en el equipo de Gobierno nacional en caso de ser electa. "No vamos a hablar sobre nada que tenga que ver con un cambio de Gabinete porque es una decisión del Presidente", concluyó.