Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Los comicios cerraron a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato más votado en el municipio de Lanús y en la Provincia de Buenos Aires. Lanús es una de las diez comunas más pobladas de toda la provincia, con más de 460.000 habitantes, lo que lo convierte en un distrito destacado de la Tercera Sección bonaerense para estas elecciones legislativas 2025.

A diferencia de otros distritos, los lanusenses votaron únicamente para la categoría de diputados nacionales, que es lo que se elige en todo el territorio bonaerense en estas elecciones, cargos para el que compitieron 15 listas en total. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Qué se elige hoy en Lanús

Uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes como lo es la provincia de Buenos Aires, elegirá 35 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas.

Quiénes son los candidatos en Lanús y en la provincia de Buenos Aires

El listado de los primeros candidatos de cada una de las 15 listas que competirán en el municipio de Lanús y la provincia de Buenos Aires:

La Libertad Avanza: Diego Santilli

Fuerza Patria: Jorge Taiana

Partido Nuevo Buenos Aires: Santiago Cúneo

Liber.ar: María Fernanda Tokumoto Eyler

Frente de Izquierda – Unidad (FIT): Nicolás Del Caño

Frente Patriota Federal: Alberto Samid

Unión Liberal: Roberto Cachanosky