Los comicios cerraron a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato más votado en el municipio de Lanús y en la Provincia de Buenos Aires. Lanús es una de las diez comunas más pobladas de toda la provincia, con más de 460.000 habitantes, lo que lo convierte en un distrito destacado de la Tercera Sección bonaerense para estas elecciones legislativas 2025.
A diferencia de otros distritos, los lanusenses votaron únicamente para la categoría de diputados nacionales, que es lo que se elige en todo el territorio bonaerense en estas elecciones, cargos para el que compitieron 15 listas en total. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.
Qué se elige hoy en Lanús
Uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes como lo es la provincia de Buenos Aires, elegirá 35 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas.
Quiénes son los candidatos en Lanús y en la provincia de Buenos Aires
El listado de los primeros candidatos de cada una de las 15 listas que competirán en el municipio de Lanús y la provincia de Buenos Aires:
- La Libertad Avanza: Diego Santilli
- Fuerza Patria: Jorge Taiana
- Partido Nuevo Buenos Aires: Santiago Cúneo
- Liber.ar: María Fernanda Tokumoto Eyler
- Frente de Izquierda – Unidad (FIT): Nicolás Del Caño
- Frente Patriota Federal: Alberto Samid
- Unión Liberal: Roberto Cachanosky
- Coalición Cívica: Juan Manuel López
- Proyecto SUR: Ricardo Alfonsín
- Propuesta Federal para el Cambio: Fernando Burlando
- Provincias Unidas: Florencio Randazzo
- Potencia: María Eugenia Talerico
- Unidad Federal: Fernando Gray
- Nuevos Aires: Sixto Cristiani
- Nuevo MÁS: Manuela Castañeira