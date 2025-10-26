A qué hora se conocen los resultados de las elecciones 2025 en Argentina del domingo 26 de octubre

Los argentinos votarán 127 diputados y 24 senadores que integrarán el Congreso Nacional por los próximos cuatro años.

En el marco de las elecciones 2025, el país se prepara para una jornada clave en la que se renovará parte del Congreso Nacional. Con una gran expectativa en torno al resultado de las elecciones, el domingo 26 de octubre marcará un nuevo capítulo político en la Argentina, donde se definirá la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado.

Qué se vota en las elecciones 2025

Durante las elecciones 2025, los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales que integrarán el Congreso. La Cámara de Diputados cuenta con 257 bancas, y cada dos años se renueva la mitad de ellas, mientras que en el Senado se reemplaza un tercio de sus miembros.

Los legisladores elegidos ocuparán sus cargos por un período de cuatro años, por lo que los comicios legislativos de octubre representan un momento central para definir la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento. En esta oportunidad, la elección también será un test clave para la gestión del presidente Javier Milei, luego de un año en el que varias provincias realizaron elecciones desdobladas con resultados diversos para el oficialismo.

Cuándo se conocerá el resultado de las elecciones

Los primeros datos oficiales del resultado de las elecciones legislativas se darán a conocer a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre. Este horario no es arbitrario, sino que responde a lo establecido en el artículo 233 del Código Electoral Nacional, el cual determina que los resultados parciales del escrutinio provisorio pueden difundirse recién tres horas después del cierre de los comicios.

El objetivo de esta disposición es garantizar la transparencia del proceso y evitar la difusión de cifras incompletas o estimaciones antes de que se cuenten suficientes mesas representativas. De este modo, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) será el encargado de publicar los primeros datos en un sitio web oficial, el cual se actualizará de forma continua y permanente durante la noche.

El cierre de las mesas está previsto para las 18, aunque quienes se encuentren en la fila en ese momento podrán emitir su voto igualmente. Una vez finalizada la votación, comienza el escrutinio provisorio, en el que se cuentan los votos de cada urna y se envían los telegramas con los resultados preliminares al centro de cómputos.

Qué diferencia hay entre el escrutinio provisorio y el definitivo

El escrutinio provisorio es la primera etapa del conteo de votos y tiene carácter meramente informativo. Permite conocer de manera preliminar la tendencia general de los comicios, pero no tiene validez legal. En cambio, el escrutinio definitivo, realizado por la Cámara Nacional Electoral, comienza días después y es el que determina oficialmente el resultado de las elecciones.

Esta instancia se realiza sobre las actas originales de cada mesa y bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes. Es habitual que el conteo final confirme los datos provisorios, aunque puede haber variaciones menores debido a la revisión de mesas impugnadas o telegramas con errores.

Los boca de urna y las proyecciones

Durante la jornada electoral, las consultoras suelen realizar relevamientos conocidos como boca de urna, encuestas que se llevan a cabo a la salida de los establecimientos donde los votantes emiten su sufragio. Estas mediciones, aunque ofrecen una aproximación temprana sobre el resultado de las elecciones, no son oficiales y pueden diferir de los datos reales del escrutinio.

Los boca de urna se difunden con cautela, ya que la ley prohíbe publicar resultados antes de las 21 horas. Recién entonces, cuando el Instituto de Gestión Electoral habilite la información oficial, comenzará la actualización de los resultados en tiempo real, permitiendo seguir el desarrollo de la votación y conocer cómo quedará conformado el nuevo Congreso Nacional tras las elecciones 2025.