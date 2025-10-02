Elecciones 2025: así es la boleta única en CABA

El próximo domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y la Cámara Nacional Electoral ya compartió el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) que deberán utilizar los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es?

En las elecciones legislativas todo el país votará con la BUP, se trata de un diseño que reúne en una misma boleta a los candidatos para senadores y diputados de todas las fuerzas políticas.

La boleta de la Ciudad de Buenos Aires contará con 17 listas para Diputados y 15 para Senadores. Los partidos figurarán en las columnas (en línea verticales) y los cargos a elegir en dos filas (horizontales) para facilitar la visualización. Sobre la foto a color de los principales candidatos habrá una casilla en blanco para que los electores marquen con una cruz al candidato de su preferencia.

El modelo específico que compartió la Cámara Nacional Electoral es el siguiente:

Así es el modelo de la boleta única de papel de la Ciudad de Buenos Aires

Uno por uno, los candidatos porteños para renovar el Congreso

Candidatos a senadores

Fuerza Patria (503)

Mariano Recalde

Ana Arias

La Libertad Avanza (501)

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Unión Centro Democrático (UCEDE) (Lista 20)

Diego Guelar

Luciana Minassian

Para Adelante (69)

Facundo Manes

Carla Pitiot

La izquierda en la Ciudad (350)

Héctor Heberling

María Belén, D' Ambrosio Romero

Alianza Potencia (502)

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulessu

Ciudadanos Unidos (504)

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Hagamos Futuro, Coalición Cívica (505)

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

Movimiento Ciudadano (343)

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Frente de Izquierda y de Trabajadores (506)

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

Movimiento Plural (352)

Gustavo D’Elia

Mariana Funez Llaneza



Candidatos para renovar la Cámara de Diputados

La Libertad Avanza: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza, Arturo García Rams.



Fuerza Patria: Itai Hagman, Raquel 'Kelly' Olmos, Santiago Roberto, Lucía Cámpora.



Ciudadanos Unidos: Martín Lousteau, Piera Fernández, Gustavo Marangoni, Yesica Barreto.



Potencia: Ricardo López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Sahores, Isabel Cospito, Carlos Rodríguez, Bianca Dell'Aquila, Miguel Ángel Chamli, Valeria Victoria Jarmoliuk Videnkina, Luis Castillo, María Rosa Davagnino, Miguel Ángel Lacour, Solange Ledo, Jonathan Tolisano.



Coalición Cívica: Hernán Reyes.



Movimiento Ciudadano: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid.



Frente de Izquierda y de Trabajadores: Myriam Bregman, Gabriel Solano.



Partido Unidad Popular: Claudio Lozano, Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo, Nina Brugo, Pablo Bergel.



Nuevo Movimiento al Socialismo: Federico Winokur.



UCEDE: Marcelo Portas Dalmau, María Barrera Echevarría.



Partido Movimiento Plural: Marcelo Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Porcel Jr., Elsa Aurora Nieto, Jorge Rosario Ferris.



Partido Integrar: Claudio "Turco" García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carme Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar, Adrián Marcos Giotti.

Claudio “Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carme Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar, Adrián Marcos Giotti. Para Adelante: Sergio Abrevaya, Viviana Dirolli, Martín Borgna, Mirna Biglione, Fernando Gril, González de la V, Marcelo Insúa, Ana Etchegaray, Emilio Cornaglia, Fernández Roa.

Cómo votar con la Boleta Única de papel: las claves para que sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera.

El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.

Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.

Al salir de la cabina deberá introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente.

Firmar el padrón.

Recibir la constancia de voto y el DNI antes de irse.

Hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido: