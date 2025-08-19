Qué es la Boleta Única de Papel (BUP) en Argentina y en qué consiste

Qué es la Boleta Única de Papel en Argentina y en qué consiste

En las próximas elecciones legislativas nacionales 2025 que tendrán lugar el 26 de octubre, los argentinos deberán votar por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). ¿Cómo funciona el sistema y cómo asegurarse de que el voto sea válido?

Qué es la BUP: cómo votar con la Boleta Única de Papel

Como lo dice su nombre, la BUP es una boleta que incluye en un mismo papel a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Sobre la imagen de cada candidato o representantes de los partidos hay un casillero en blanco para marcar y que se pueda elegir a uno por cada una de las categorías.

El día de las elecciones el procedimiento será el siguiente:

El elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y un bolígrafo. El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso. Al salir de la cabina del sufragio debe introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente. Se firma el padrón antes de irse.

¿Cómo saber que el voto es válido?

Hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido, la primera que detrás la boleta única de papel lleve la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y, además, se debe marcar un solo recuadro por cada categoría.

Si no se marca nada , el voto será en blanco.

, el voto será en blanco. Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría , será nulo.

, será nulo. Si se rompe la boleta o se escribe fuera del casillero, también será inválido.

Qué se vota en las elecciones legislativas 2025

En estas elecciones legislativas se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En el caso de la Cámara Alta, cada provincia elegirá tres senadores: dos por la fuerza que obtenga más votos y uno por la segunda. En Diputados, la distribución responde al sistema proporcional D’Hondt, por lo que la cantidad de representantes varía según la población de cada distrito: por ejemplo, Buenos Aires tiene 70 diputados, mientras que Tierra del Fuego sólo 5. Todas las provincias renovarán la mitad de sus bancas en esta instancia.