El candidato Jorge Taiana habló con Cristina Kirchner y reveló que a la exmandataria le preocupa la baja participación

El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1.111 y reveló que a la exmandataria "le llama la atención la baja participación" de la ciudadanía en las elecciones nacionales 2025.

"La vi muy bien, charlamos de la evolución del comicio, de la experiencia que habíamos tenido en la campaña y de la reacción de la gente. Hablamos de la participación, le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, así que tenía expectativa en lo que pase en la próxima hora y media", reveló el candidato opositor sobre su encuentro con CFK.

Y comentó sobre el estado de ánimo de la líder del peronismo: "Está bien, animada y con mucha esperanza". Además de Taiana, acudieron a visitar a Fernández de Kirchner el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Al ser consultado por la prensa sobre un mensaje de la expresidenta, Taiana apuntó: “Ella transmite sus mensajes. Conversamos y coincidimos que cuanta mayor participación, mejor”. En ese sentido, amplió: "Queremos que haya la mayor participación electoral, así que yo también llamo a que vayan a votar a quiénes todavía no lo han hecho, todavía queda una hora y media. Es bueno para que toda la ciudadanía se exprese".

Respecto a las elecciones de este domingo, el candidato remarcó: "Son cruciales porque de alguna manera es una toma de examen, una medición de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el Gobierno". "Lo que se trata es ver cómo queda la Cámara. Un bloque fuerte de Fuerza Patria ayuda a que el Gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo. La economía va mal, el plan de Milei fracasó hace tiempo", añadió.

"La participación es baja en comparación a elecciones anteriores, son intermedias, pero son importantes. A mí me parece que una buena participación democrática favorece a toda la Argentina, así que cuanto más se participe, mejor", concluyó.



