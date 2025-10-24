Fuerza Patria le apuntó a la "estafa libertaria" y Milei al "Congreso destituyente"

Las campañas para las elecciones legislativas del domingo cerraron este jueves en la tónica de la que fue el tono de los últimos días. Sin un acto central, Fuerza Patria realizó su principal actividad en San Martín con el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y los candidatos bonaerenses Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois sobre el escenario. "Milei vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a a las corporaciones y la timba", sostuvo Kicillof en su mensaje. Lo calificó como "la estafa más grande de la historia argentina". Por la noche, el presidente Javier Milei subió a los principales candidatos de La Libertad Avanza de todo el país con un mensaje anti-política parecido a aquellos de la campaña 2023, poco inclinado a un gobierno más amplio como le pidieron desde Estados Unidos. "Pese al Congreso destituyente, que atacó el programa de gobierno, llegamos de pie a las elecciones. A partir del domingo, va a cambiar en serio la Argentina", subrayó.

La elección en la provincia de Buenos Aires -37% del padrón nacional- será decisiva tanto para la cuenta nacional como para el reparto de bancas de diputados. Luego del abultado resultado en los comicios provinciales de septiembre, nadie duda que Fuerza Patria volverá a ganar, pero la clave estará en la diferencia. Por eso, resultó lógico que Kicillof y Massa hicieran la apuesta más fuerte con una presentación en la Primera Sección del GBA, que de nuevo será clave. En cambio, en los últimos días, Milei le escapó al Conurbano porque en cada aparición eran mayores las muestra de rechazo que de apoyo y resolvió culminar una accidentada campaña en Rosario. Que los actos finales hayan sido en Córdoba y Santa Fe mostró la intención de recuperar votos en dos provincias que de entrada se presentaban favorables y que hoy LLA estaría perdiendo.

Además de denominarse Fuerza Patria, su logo es una bandera celeste y blanca, por lo que resultó obvio que las reivindicaciones